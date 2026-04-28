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Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu vida social se convierte en fuente de enriquecimiento. Te abres a nuevas amistades y compartes saberes con tu entorno. Los vínculos te ofrecen herramientas valiosas. Anímate a tejer redes más amplias: el mundo tiene mucho para ofrecerte y tú tienes mucho para dar.

Horóscopo de amor para Escorpio

Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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