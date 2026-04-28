Investigan muerte de pasajera en crucero frente a la costa de California

Una mujer fue hallada sin vida en una cubierta inferior del crucero Carnival Firenze la mañana del 27 de abril, luego de presuntamente caer desde el balcón de su camarote.

El barco se encontraba en las inmediaciones de la Isla Catalina, frente a la costa de Los Ángeles, al momento del hallazgo, de acuerdo con información del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reseñada por la revista People.

Alerta de familiares e investigación en curso

Según reportes oficiales, fueron familiares de la víctima quienes alertaron a la tripulación tras presenciar la caída desde un nivel superior del buque.

La empresa Carnival Cruise Line indicó en un comunicado que notificó de inmediato a las autoridades competentes y que coopera con la investigación.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que el caso está siendo manejado por el FBI (Federal Bureau of Investigation), que abordaría la embarcación para llevar a cabo las diligencias correspondientes.



La compañía informó que su equipo de asistencia está brindando apoyo a los familiares de la víctima, mientras se desarrollan las pesquisas para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad de la mujer ni detalles oficiales sobre las causas de su caída.

Segundo incidente en cruceros en pocos días

El hecho ocurre apenas un día después de otro incidente en aguas estadounidenses, cuando un tripulante cayó por la borda desde el crucero Norwegian Breakaway cerca de Cape Cod, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate.



El caso también se produce meses después de un hecho violento ocurrido en otro crucero, donde una joven de 18 años fue presuntamente asesinada a bordo, lo que generó cuestionamientos sobre la seguridad en este tipo de viajes.



Las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para esclarecer lo ocurrido en el Carnival Firenze. No se descarta ninguna hipótesis mientras avanza la investigación federal.

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