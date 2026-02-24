Acusan federalmente al hermanastro de Anna Kepner por su muerte en crucero de Carnival

El hermanastro de Anna Kepner, la adolescente de 16 años encontrada muerta a bordo de un crucero de Carnival Cruise Line, fue acusado por autoridades federales en relación con el caso, según documentos judiciales presentados recientemente.

Anna fue hallada sin vida el 7 de noviembre en su camarote del Carnival Horizon, cuando la embarcación regresaba a Florida tras un viaje por México. De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, la joven habría muerto por asfixia, presuntamente causada por la presión de un brazo sobre su cuello.

Caso bajo secreto judicial

La acusación fue presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 3 de febrero de 2026, según consta en una moción de emergencia citada por WESH. En el documento, el padre del menor, Thomas Hudson, solicita la custodia del adolescente y revela que su hijo fue formalmente acusado en relación con el homicidio de Anna Kepner.

El proceso permanece sellado y es supervisado por la jueza federal de Miami Beth Bloom, de acuerdo con CBS News. Expertos legales explicaron que los cargos contra menores suelen mantenerse bajo reserva debido a las protecciones que contempla la ley federal, aunque podrían hacerse públicos si el joven es procesado como adulto.

Hallazgo del cuerpo y avance de la investigación

El cuerpo de Anna fue encontrado oculto debajo de una cama en el camarote que compartía con su hermanastro y su medio hermano de 14 años. Según fuentes citadas por el Daily Mail, la adolescente estaba envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas.

Tras el hallazgo, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) abordaron el barco al arribar a Miami el 8 de noviembre, entrevistaron a los familiares y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad.

El adolescente, quien habría dicho inicialmente que no recordaba lo ocurrido en la cabina, fue posteriormente colocado bajo supervisión con un grillete electrónico y dejado al cuidado de un familiar.

Disputa familiar y reclamos de justicia

Después del suceso, Hudson presentó una solicitud de custodia de emergencia de su hija menor, alegando desacuerdos con la madre del joven y con el padre de Anna, Christopher Kepner. Un juez del condado de Brevard determinó que la niña podía permanecer con su madre, siempre que el adolescente residiera en otro lugar.

En una declaración conjunta, Christopher y Shauntel Kepner expresaron su frustración por el hecho de que el presunto responsable “pueda caminar libremente” mientras avanza el proceso judicial.

“Es profundamente doloroso y perturbador para nuestra familia”, señalaron. “Nos arrebataron a nuestra hija de una manera violenta y sin sentido. Nuestra familia cambió para siempre”.

La pareja indicó además que el FBI les solicitó mantener silencio mientras continúa la investigación. Entretanto, el caso sigue bajo reserva judicial a la espera de nuevas decisiones de la corte federal.

