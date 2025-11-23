Revelan que adolescente hallada muerta en crucero de Carnival murió por asfixia

Anna Kepner, una animadora de 18 años originaria de Titusville, Florida, que fue encontrada muerta en un crucero de Carnival a principios de noviembre murió por asfixia provocada por una llave de barra, de acuerdo con una fuente informada sobre la investigación y citada por ABC News.

Los investigadores habrían detectado dos hematomas en un costado del cuello, lo que respaldaría la causa de muerte.

La joven fue encontrada muerta el 8 de noviembre a bordo del crucero Carnival Horizon, envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas, debajo de una cama, según una fuente de seguridad vinculada al caso.

No habría indicios de agresión sexual ni sustancias

La fuente consultada indicó que los análisis preliminares no muestran señales de agresión sexual, ni rastros de drogas o alcohol en el organismo de Kepner.

No obstante, los informes completos de autopsia y toxicología aún están pendientes, por lo que estas conclusiones podrían ser confirmadas o modificadas en las próximas semanas.

El FBI mantiene silencio

El FBI ha evitado hacer declaraciones oficiales, alegando que la investigación sigue en curso.

Del mismo modo, la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade se negó a comentar sobre los avances o hallazgos del caso.

Un hermanastro podría enfrentar cargos

Documentos de un tribunal de familia revelan que el hermanastro de Anna Kepner es un posible implicado, aunque no se han presentado cargos formales.

La madrastra de la joven, Shauntel Hudson, pidió retrasar una audiencia de custodia, alegando que uno de sus hijos menores podría enfrentar cargos criminales derivados de la investigación sobre la muerte de Kepner.

Una tragedia en altamar

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el contexto o las circunstancias inmediatas en las que ocurrió la muerte de la joven dentro del crucero.

Las autoridades continúan reuniendo evidencia y tomando declaraciones, mientras la familia enfrenta la tragedia ocurrida durante unas vacaciones que se tornaron fatales.

