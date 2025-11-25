Certificado confirma que muerte de joven de 18 años en crucero Carnival fue un homicidio

La muerte de Anna Kepner, de 18 años, ocurrida el 6 de noviembre a bordo del crucero Carnival Horizon, fue declarada oficialmente como homicidio, de acuerdo con el certificado de defunción emitido este lunes y compartido con ABC News por la familia de la joven.

El documento señala que la causa del fallecimiento fue “asfixia mecánica” y precisa que fue provocada por “otra u otras personas”. La hora del hecho no fue determinada y, hasta el momento, los reportes completos de autopsia y toxicología no han sido publicados.

El médico forense del condado de Miami-Dade declinó emitir comentarios y el FBI tampoco ha respondido nuevas solicitudes de información.

Hallazgo en la cabina del crucero

Kepner fue encontrada sin vida durante un viaje de vacaciones en el que viajaba con su padre, abuelos, madrastra y hermanos. Según una fuente vinculada a la investigación citada por ABC News, el cuerpo fue hallado en una cabina del barco, bajo una cama y cubierto con una manta y chalecos salvavidas.

Familiares informaron previamente que fueron notificados de que la joven habría muerto por asfixia, posiblemente relacionada con una maniobra de sujeción. Hasta ahora no se han presentado cargos formales.

Posibles consecuencias legales

Un expediente judicial en un proceso de familia no relacionado menciona que un hermanastro menor de edad podría enfrentar cargos, aunque las autoridades no han hecho anuncios oficiales al respecto.

La investigación continúa bajo jurisdicción federal, como ocurre con los fallecimientos a bordo de embarcaciones en aguas internacionales.

Los abuelos de Kepner describieron a la joven como una persona independiente, próxima a graduarse de secundaria y con aspiraciones de incorporarse a la Marina de los Estados Unidos.

“Estábamos ansiosos por verla crecer”, dijo su abuelo, Jeffrey Kepner, en declaraciones al medio.

Sigue leyendo:

– Identifican a pasajera fallecida en el crucero Carnival: tenía 18 años y era estudiante de secundaria

– Investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero de Carnival que llegó a Miami

– Revelan que adolescente hallada muerta en crucero de Carnival murió por asfixia