Jueza temporal de inmigración designada por Trump desata polémica por dichos misóginos

El nombramiento de una nueva jueza de inmigración ha generado una ola de críticas tras la difusión de declaraciones pasadas consideradas abiertamente misóginas. Se trata de Melissa Isaak, designada recientemente por la administración de Donald Trump, cuyas opiniones han encendido el debate público sobre el perfil de quienes integran el sistema judicial migratorio.

Isaak fue incorporada el pasado 8 de abril como jueza interina dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), dependencia del Departamento de Justicia (DOJ) encargada de los tribunales migratorios. Su designación le permitió comenzar a conocer casos de inmediato, pese a no contar con experiencia previa en este tipo de instancias.

La controversia se centra en declaraciones realizadas en 2021 durante una entrevista con el influencer Anthony Dream Johnson, en la que Isaak afirmó que existen “dos tipos de mujeres” y utilizó una expresión degradante para referirse a algunas de ellas. “Hay mujeres buenas… y luego está ese ‘agujero cálido y húmedo’”, dijo en ese momento, generando ahora una fuerte reacción tras viralizarse nuevamente el video.

Un año después, la ahora jueza reiteró ideas similares durante un evento vinculado a la llamada “manósfera”, donde defendió una visión tradicionalista del rol femenino. “Si lo único que tienes para ofrecerle a un hombre es sexo, eso es lo que eres”, declaró en aquel foro, profundizando la polémica sobre su postura.

Here is video of Trump's newly hired immigration judge Melissa Isaak calling women a "warm, wet hole":



"There's two types of women. There are good, solid, valuable women who are assets to men … Then there's a warm, wet hole." https://t.co/jbJXtfpTkY pic.twitter.com/Y9v8aLdxFq — FactPost (@factpostnews) April 27, 2026

Además de sus declaraciones, su trayectoria profesional también ha sido objeto de escrutinio. Isaak inició su carrera en el ámbito del derecho familiar y se promocionó durante años como “abogada de divorcios para hombres”. También participó en casos mediáticos, incluyendo la defensa de personas relacionadas con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y la representación legal del político Roy Moore en una demanda por difamación.

Aunque el DOJ no ha emitido comentarios públicos sobre la controversia, especialistas advierten que el perfil de los jueces de inmigración es clave, dado que sus decisiones impactan directamente en la vida de miles de personas.

El debate también se inserta en un contexto más amplio sobre la independencia judicial y los criterios de selección en posiciones clave del sistema migratorio. Para organizaciones defensoras de derechos civiles, este tipo de nombramientos podría afectar la percepción de imparcialidad en tribunales ya de por sí bajo presión.

Por ahora, Isaak continúa en funciones, mientras crecen las críticas en redes sociales y sectores políticos que cuestionan tanto sus declaraciones como su idoneidad para el cargo.

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