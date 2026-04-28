Tres niños mueren en incendio en Wisconsin luego de que su padre los dejara solos para salvarse

Un hombre identificado como Joshua Kannin, de 39 años, enfrenta múltiples cargos de negligencia infantil tras la muerte de sus tres hijos en un incendio ocurrido en noviembre de 2025 en Kenosha, Wisconsin.

Las víctimas fueron Rylee (10 años), Connor (9) y Alena (7), quienes quedaron atrapados en el interior de la vivienda mientras las llamas consumían el inmueble, de acuerdo con el New York Post.

Relato de los hechos

De acuerdo con la denuncia penal, Kannin llamó al servicio de emergencias la noche del 27 de noviembre en estado de desesperación, pidiendo ayuda mientras el fuego ya se había propagado por la casa.

Los equipos de rescate encontraron a los dos niños en la planta baja, donde fallecieron en el lugar. La menor fue hallada en el segundo piso y trasladada a un hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Murió posteriormente a causa de las heridas.

El padre también resultó afectado y fue hospitalizado.

La investigación determinó que en la vivienda no había detectores de humo operativos. Según el propio acusado, había retirado el dispositivo porque “fallaba constantemente”.

Asimismo, las autoridades hallaron que algunas ventanas estaban cubiertas con tablones, lo que pudo dificultar la evacuación.

Los peritajes indican que el incendio se originó en la cocina, posiblemente debido a un quemador encendido. También se encontró evidencia de que los menores pudieron haber intentado preparar comida antes de que se iniciara el fuego.

Declaraciones del acusado

Kannin declaró a la policía que despertó durante la noche y detectó un “pequeño fuego” en la cocina. Aseguró que entró en pánico y salió de la vivienda para buscar ayuda.

Posteriormente, dijo haber intentado regresar al interior, pero el humo le impidió avanzar.

Las autoridades consideran que sus acciones y las condiciones de la vivienda constituyen negligencia grave.

La madre de los menores, Jourdan Feasby, cuestionó las condiciones del hogar y aseguró haber advertido previamente sobre la ausencia de detectores de humo.

Describió la vivienda como un entorno descuidado y afirmó que la pérdida de sus hijos la ha dejado “devastada”.

Aunque calificó los cargos como una decisión “agridulce”, sostuvo que insistirá en que se haga justicia y que existan consecuencias legales.

Investigación y proceso judicial

Las autoridades concluyeron que el incendio fue accidental y no encontraron indicios de que el padre lo provocara de manera intencional.

No obstante, el caso avanza bajo cargos de negligencia, centrados en las condiciones del hogar y la actuación del adulto responsable durante la emergencia.

El proceso judicial determinará el grado de responsabilidad penal en una tragedia que ha generado conmoción en la comunidad de Kenosha.

Sigue leyendo:

– Mujer de Wisconsin declarada culpable de envenenar a una amiga con gotas para los ojos

– Condenan a 45 años a joven que mató a su exnovia de 22 balazos en Houston.

– Arrestan a una mujer en Dakota del Norte que envenenó a su novio hasta matarlo