Tribunal de apelaciones rechaza política de Trump de impedir fianza a inmigrantes que busca deportar ICE

Un tribunal federal de apelaciones determinó darle la oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza a todas aquellas personas que buscan ser deportadas por la administración de Donald Trump.

“Incluso si la nueva interpretación del gobierno de la Sección 1225(b)(2)(A) fuera plausible —y no lo es—, la rechazaríamos de todos modos basándonos en nuestra obligación de interpretar estos estatutos de una manera que evite las serias cuestiones constitucionales, lo cual conlleva lo que sería el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”, señala la opinión que fue aprobada por unanimidad 3-0.

Fue el juez Joseph Bianco, nombrado por el presidente Trump, quien escribió la opinión que fue respaldada por otros dos jueces, uno nombrado por Bill Clinton y otro por Joe Biden.

“Es aún más difícil explicar por qué el gobierno, si tenía la responsabilidad de detener a la enorme cantidad de no ciudadanos contemplados en la Sección 1225, habría descuidado durante casi treinta años aumentar su capacidad de detención lo suficiente como para implementar realmente ese mandato”, señala.

Esta decisión de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, crea una división en el tribunal de circuito con los fallos del Quinto y Octavo circuitos, por lo que podría ser llevado a la Corte Suprema.