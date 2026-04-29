Crimen en Mississippi: mató a su madre y arrojó sus restos por el inodoro tras desmembrarla

Un hombre identificado como Zachary Lavel Jackson Jr., de 29 años, fue acusado en Mississippi de asesinar a su madre, Lana Brown Bradley, de 62 años, una maestra jubilada, en un caso que ha sido descrito por las autoridades como uno de los más impactantes que han presenciado.

El sospechoso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, mutilación y manipulación de evidencia, según informó la oficina del sheriff del condado de Adams al medio WJTV.

El sheriff Travis Patten calificó el hecho como “uno de los crímenes más atroces” de su carrera, señalando que se trata de un caso difícil de olvidar incluso para investigadores con experiencia.

Hallazgo tras reporte de desaparición

Los hechos comenzaron el 4 de abril, cuando familiares de la víctima reportaron su desaparición desde su vivienda en Natchez. La alerta surgió luego de que uno de sus hijos no lograra comunicarse con ella.

Al llegar al lugar, los agentes notaron indicios inusuales: el interior de la casa mostraba señales de limpieza reciente, con un fuerte olor a químicos y pisos resbaladizos. Según las autoridades, este comportamiento no era habitual en el hijo menor, identificado posteriormente como el principal sospechoso.

De acuerdo con el reporte oficial, Jackson fue encontrado en el baño de la vivienda, donde los agentes observaron una sustancia oscura en el inodoro. El sheriff afirmó que se trataba de restos humanos.

Las autoridades sostienen que el acusado habría desmembrado el cuerpo de su madre, colocando algunas partes en una maleta y presuntamente intentando eliminar otras por el sistema de drenaje.

Posible móvil: conflicto familiar y proceso de desalojo

Las investigaciones preliminares apuntan a un conflicto previo entre la víctima y su hijo. Según el sheriff, Bradley había iniciado un proceso judicial para desalojar a Jackson de la vivienda, lo que habría generado tensiones.

El día anterior al crimen, la mujer habría acudido a tribunales para avanzar en ese proceso. De acuerdo con testimonios familiares citados por las autoridades, el acusado presentaba comportamientos inestables, aunque también fue descrito como “calculador” en la presunta ejecución del delito.

El caso continúa bajo investigación mientras Jackson enfrenta múltiples cargos relacionados con la muerte de su madre. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el desarrollo judicial ni sobre posibles evaluaciones mentales del acusado.

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