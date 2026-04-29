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Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Los planes grupales estarán en danza este día y te vendrá bien socializar. Si estás soltero, acude a eventos, porque conocerás gente muy interesante y divertida que te atraerá. Si estás en pareja, alégrate: tu relación dará un giro muy prometedor.

Horóscopo de amor para Sagitario

Sintiéndote amigable y abierto, muy pocas cosas pueden interrumpir o pararte de disfrutar el tiempo que pases con tus seres queridos. Tienes una oportunidad única para explorar tus emociones y descubrir si alguien que te importa es capaz de mostrar la confianza que esperas de ella y si siente lo mismo de ti.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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