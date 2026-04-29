Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Los planes grupales estarán en danza este día y te vendrá bien socializar. Si estás soltero, acude a eventos, porque conocerás gente muy interesante y divertida que te atraerá. Si estás en pareja, alégrate: tu relación dará un giro muy prometedor.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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