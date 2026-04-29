Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 abril de 2026

Los planes grupales estarán en danza este día y te vendrá bien socializar. Si estás soltero, acude a eventos, porque conocerás gente muy interesante y divertida que te atraerá. Si estás en pareja, alégrate: tu relación dará un giro muy prometedor.

Horóscopo de amor para Sagitario Sintiéndote amigable y abierto, muy pocas cosas pueden interrumpir o pararte de disfrutar el tiempo que pases con tus seres queridos. Tienes una oportunidad única para explorar tus emociones y descubrir si alguien que te importa es capaz de mostrar la confianza que esperas de ella y si siente lo mismo de ti.

Horóscopo de dinero para Sagitario Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.