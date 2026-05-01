Autos baratos podrían dejar de venderse en Estados Unidos

La posibilidad de comprar un auto nuevo sin gastar una fortuna empieza a desvanecerse en Estados Unidos. Lo que hasta hace poco era una opción para muchos conductores hoy parece una rareza, y no por falta de demanda, sino por un entorno cada vez más complejo para las marcas.

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La industria vive un momento delicado. Las decisiones comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump han puesto presión sobre toda la cadena de producción, especialmente por los aranceles aplicados a productos provenientes de países clave como Canadá y México.

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Esto no es un detalle menor si se tiene en cuenta que buena parte de los autos vendidos en territorio estadounidense dependen de piezas fabricadas fuera del país.

El golpe de los aranceles

El incremento del 25% en aranceles ha encendido las alarmas. No se trata solo de autos importados, sino también de aquellos que se ensamblan en Estados Unidos pero utilizan componentes extranjeros. En un mercado globalizado, casi ningún fabricante puede escapar de esa dependencia.

Cerca del 45% de los vehículos vendidos en Estados Unidos provienen del exterior. Incluso los modelos considerados “locales” integran piezas que cruzan fronteras varias veces antes de llegar al cliente final. Si los costos siguen subiendo, muchos de estos autos dejarán de ser rentables para las marcas.

Llega el Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Cada vez menos opciones económicas

El resultado ya es visible en los concesionarios. Hoy apenas quedan unos pocos modelos nuevos por debajo de $25,000 dólares. Y lo más preocupante es que algunos de ellos están en la cuerda floja.

Nombres conocidos dentro del segmento accesible podrían desaparecer en el corto plazo. La presión sobre los márgenes y el encarecimiento de la producción hacen que fabricar autos baratos sea cada vez menos atractivo para las compañías.

Detrás de esta situación hay una tendencia que viene gestándose desde hace años. Normativas más exigentes, costos de materiales al alza y la transición hacia la electrificación han ido empujando los precios hacia arriba, dejando fuera a los modelos más básicos.

El Chevrolet Cruze. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Un problema que va más allá del mercado

La desaparición del auto económico no es solo un tema de números. Tiene un impacto directo en millones de personas que dependen de un vehículo para trabajar o desplazarse, especialmente en zonas donde el transporte público no es una alternativa viable.

Sin opciones nuevas asequibles, muchos compradores se ven obligados a mirar hacia el mercado de segunda mano. Allí tampoco hay alivio, con precios que han subido y una oferta que no siempre garantiza buenas condiciones mecánicas.

Fabricantes y proveedores no se han quedado de brazos cruzados. En los últimos meses han intensificado la presión para mantener condiciones comerciales favorables en Norteamérica. La revisión del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá será determinante para el futuro del sector.

El contexto no ayuda. La inflación, el costo de las materias primas y las tensiones comerciales dibujan un panorama incierto. Todo esto empuja al mercado hacia un escenario donde los autos baratos podrían convertirse en una excepción más que en la norma.

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