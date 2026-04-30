Más radical e increíble: así mejora Ferrari al Purosangue

El ADN de Ferrari nunca ha estado ligado a la tibieza, y el Purosangue vuelve a demostrarlo con una actualización que apunta directo al manejo. No se trata de cambiar su esencia, sino de exprimirla. La marca italiana introduce una configuración llamada Handling Speciale que pone el foco en la respuesta y la precisión al volante.

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El Ferrari Purosangue ya destacaba por su equilibrio entre prestaciones y uso cotidiano, pero ahora da un paso más. Con este paquete opcional, la conducción gana en agilidad y control, especialmente para quienes buscan sensaciones más intensas sin renunciar a la versatilidad del modelo.

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La suspensión activa ha sido recalibrada para reducir los movimientos de la carrocería en un 10%, lo que se traduce en una pisada más firme y una sensación general de mayor solidez. En curvas rápidas o cambios de dirección, el comportamiento resulta más preciso y directo.

Interior del Ferrari Purosangue Handling Speciale. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Respuesta más rápida y conducción más conectada

La mejora no se queda solo en la suspensión. La transmisión también recibe ajustes para ofrecer cambios más rápidos y contundentes, sobre todo en los modos más extremos del Manettino. En conducción manual, el carácter se vuelve más agresivo a partir de las 5,500 rpm, aumentando la conexión entre el conductor y el auto.

El sonido también juega su papel. La experiencia acústica ha sido afinada para ser más presente al arrancar y acelerar, resaltando el carácter del V12 atmosférico que sigue siendo el corazón de este modelo.

Ferrari Purosangue Handling Speciale. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Un V12 que sigue mandando

Bajo el capó, no hay cambios en cifras, pero tampoco hacen falta. El motor V12 de 6.5 litros entrega 725 caballos de fuerza y 535 libras-pie de torque. Con esta configuración, el Purosangue mantiene su velocidad máxima cercana a las 193 mph, lo que equivale a unos 310 km/h.

El paquete Handling Speciale también suma elementos visuales distintivos. Aparecen llantas con acabado diamantado, detalles en fibra de carbono, salidas de escape en negro mate y emblemas oscurecidos que refuerzan su identidad más agresiva. En el interior, una placa específica deja claro que no es un Purosangue cualquiera.

Ferrari no ha confirmado el precio de esta configuración, pero se espera que supere por varios miles al valor base del modelo, que ronda los $423,000 dólares. Un extra que, para muchos, valdrá cada centavo si lo que buscan es llevar al límite la experiencia de conducción.

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