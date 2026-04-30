Marca de aspiradoras quiere construir un superauto a turbina

El mundo del automóvil está entrando en una etapa donde las fronteras entre industrias empiezan a difuminarse. Empresas que hasta hace poco estaban asociadas a la tecnología doméstica ahora se atreven a imaginar vehículos que parecen salidos de un laboratorio aeroespacial.

Lee también: El Porsche 911 GT3 podría dar el salto a un gran turbo

Ese es el caso de Dreame Technology, una compañía conocida por sus aspiradoras inteligentes y robots de limpieza que ahora quiere hacer ruido en el mundo de los superdeportivos. Su propuesta no es discreta ni mucho menos convencional.

Puedes leer: Hyundai apostó hasta lo imposible por el IONIQ 9 2027

Un concepto que parece ciencia ficción

El proyecto se llama Dreame Nebula Next 01 Jet Edition y su planteamiento rompe con todo lo habitual. La idea es crear un vehículo capaz de alcanzar niveles de aceleración extremos utilizando un sistema de turbinas inspirado en la aviación.

La marca lo presentó como parte de su evento Dreame NEXT 2026, donde también mostró otros avances tecnológicos. Sin embargo, este modelo fue el que más atención generó por su enfoque radical y poco habitual en la industria automotriz.

El concepto incluye un sistema de propulsión basado en turbinas que funcionarían con combustible sólido, dejando fuera opciones tradicionales como gasolina o diésel. Aunque la información técnica sigue siendo limitada, la promesa es ambiciosa.

Según los datos preliminares, el vehículo podría contar con hasta 1,876 caballos de fuerza combinando sus sistemas eléctricos con el empuje de las turbinas. Las estimaciones hablan incluso de una aceleración de 0 a 60 mph en 0,9 segundos, una cifra que de momento no ha sido verificada en condiciones reales.

Entre el laboratorio y la pista

Este no es el primer acercamiento de Dreame al mundo del automóvil. La base del proyecto se mostró inicialmente en el CES de Las Vegas 2026, aunque sin el sistema de turbinas completamente integrado. Ahora el reto es convertir ese concepto en algo funcional y coherente.

Otro de los puntos más llamativos es el empuje teórico del sistema, que podría alcanzar hasta 100 kilonewtons con tiempos de respuesta extremadamente rápidos. La combinación suena más cercana a la aviación que a la automoción tradicional.

Las comparaciones ya han empezado a surgir. El ThrustSSC, considerado el vehículo terrestre más rápido de la historia, alcanzó 758 mph gracias a motores de tipo cohete. En ese contexto, el Nebula Next 01 Jet Edition aspira a cifras superiores a 500 mph, al menos en proyección.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno conceptual. No hay pruebas oficiales ni prototipos completamente funcionales con el sistema de turbinas integrado. Pero el simple hecho de que una empresa nacida en el mundo de la limpieza esté planteando algo así ya dice mucho del momento que vive la industria.

Seguir leyendo:

Mitsubishi llama a revisión más de 100,000 SUV por una falla

Ford se pasó: tiene el eléctrico más rápido del mundo

El secreto de Toyota para hacer viables los autos solares