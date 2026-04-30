McLaren crea un Le Mans exclusivo para clientes privados

La emoción de Le Mans no se queda solo en las gradas ni en la televisión. McLaren quiere que un grupo muy reducido de clientes la viva en primera persona con una propuesta que va mucho más allá de comprar un auto.

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El proyecto se llama Project Endurance y nace en paralelo al regreso de la marca al Mundial de Resistencia.

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Mientras el equipo oficial se prepara para competir en la categoría Hypercar a partir de 2027, también se gesta una variante pensada exclusivamente para uso en circuito, lejos de cualquier homologación para calle.

ADN de competición desde el origen

El nuevo desarrollo tiene raíces profundas en la historia de McLaren en Le Mans, especialmente por aquella victoria en 1995 con el F1 GTR. Ahora, el objetivo es volver a pelear en la cima, y este programa funciona como una extensión directa de ese esfuerzo.

El modelo de carreras, conocido internamente como MCL-HY, estará limitado por reglamento en potencia y configuración híbrida. En cambio, la versión para clientes rompe con esas restricciones para ofrecer una experiencia más intensa.

Más potencia y una conducción más pura

El enfoque del modelo privado es claro. Se elimina el sistema híbrido y se apuesta por un V6 biturbo de 2.9 litros en estado puro.

La potencia estimada se mueve entre 720 y 730 caballos de fuerza, lo que lo convierte en una máquina incluso más contundente que su equivalente de competición.

La ausencia del sistema eléctrico no solo simplifica el conjunto, también aporta una respuesta más directa y una conexión más inmediata con el auto. La experiencia apunta a ser exigente, pero también profundamente emocionante.

Adaptado para clientes exigentes

Aunque el punto de partida es un auto de carreras, el desarrollo incluye ciertos ajustes para hacerlo más accesible a pilotos no profesionales. El chasis, trabajado junto a Dallara, y la aerodinámica derivada del programa oficial mantienen el nivel técnico, pero con una puesta a punto que permite disfrutarlo sin necesidad de ser un piloto profesional.

No se han comunicado cifras concretas de rendimiento en pista, pero todo indica que superará ampliamente a otros modelos extremos de la marca en sensaciones y comportamiento.

El acceso a este modelo será tan limitado como selectivo. Se habla de una producción de entre 30 y 35 unidades, y será la propia McLaren la que elija a sus futuros propietarios.

El paquete incluye un programa completo de dos años con experiencias en circuitos de primer nivel, asistencia técnica directa, uso de simuladores y eventos exclusivos vinculados al mundo de la resistencia, incluyendo las 24 Horas de Le Mans.

El precio no ha sido revelado, pero se espera que supere ampliamente el $1,000,000 dólares.

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