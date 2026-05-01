Google publicó por error Cosmo, su nuevo asistente de IA, y lo eliminó horas después

Google tuvo un desliz monumental esta semana. La compañía de Mountain View publicó de forma accidental en la Play Store una aplicación completamente nueva llamada Cosmo, un asistente de inteligencia artificial diseñado para vivir directamente en tu dispositivo Android. La app estuvo disponible durante pocas horas antes de que Google la retirara apresuradamente, como si alguien hubiera apretado el botón equivocado en el momento menos oportuno.

Lo curioso es que la filtración no fue un hackeo ni una fuga de información desde adentro. Simplemente, alguien en Google publicó la app antes de tiempo. Y claro, en cuestión de minutos, la comunidad tecnológica ya la había descubierto, descargado y analizado con lupa.

Cosmo, el asistente de IA que Google no quería que vieras todavía

Cosmo no es un asistente cualquiera. A diferencia de Gemini, que funciona principalmente en la nube y requiere conexión a internet para casi todo, Cosmo está diseñado para operar directamente desde el dispositivo, gracias a un modelo Gemini Nano integrado que puede funcionar incluso sin conexión.

Eso lo convierte en algo mucho más profundo y personal. Básicamente, Cosmo se instalaría en tu teléfono y comenzaría a escuchar, observar y entender el contexto de todo lo que haces. Suena un poco a ciencia ficción, pero Google ya tenía mapeadas varias de las funciones que pensaba ofrecer con esta app. Entre las capacidades que se pudieron ver antes de que la ficha desapareciera de la tienda, destacaban cosas como:

List Tracker , que sugiere listas automáticamente según tus conversaciones

, que sugiere listas automáticamente según tus conversaciones Un redactor de documentos que se activa cuando detecta que mencionas necesitar escribir algo

que se activa cuando detecta que mencionas necesitar escribir algo Un sugeridor de eventos de calendario , capaz de programar reuniones si detecta que acordaste una cita con alguien

, capaz de programar reuniones si detecta que acordaste una cita con alguien Un agente de navegador que puede automatizar tareas en la web usando Mariner

que puede automatizar tareas en la web usando Mariner La función de Deep Research, pensada para investigaciones complejas que requieren múltiples fuentes

Además, Google había contemplado tres modos de operación para el asistente. El modo Híbrido usaría servidores en la nube cuando hubiera internet y cambiaría al modelo local cuando no lo hubiera. El modo PI Only dependería exclusivamente de servidores remotos, mientras que el modo Nano Only funcionaría completamente en el dispositivo. Una arquitectura bastante pensada para una app que supuestamente era solo un experimento interno.

Una filtración que llega justo antes del Google I/O

El timing del error no puede ser más revelador. Google I/O 2026 se celebra en pocas semanas, y es justamente en ese evento donde la compañía acostumbra a presentar sus novedades más grandes en inteligencia artificial y software. Todo apunta a que Cosmo estaba guardada para ese escenario, y que alguien pulsó “publicar” mucho antes de lo previsto.

Los usuarios que lograron descargarla antes de que desapareciera reportaron que la app estaba claramente en una etapa muy temprana de desarrollo. Funcionaba de manera rudimentaria, con muchos mensajes de “procesando” y una experiencia que dejaba bastante que desear. Un usuario que accedió a ella usando una VPN comentó que la app bombardeaba con preguntas de seguimiento y no terminaba de responder correctamente, confirmando que todavía le faltaba trabajo antes de estar lista para el público general.

Esto refuerza la hipótesis de que Cosmo era parte de un programa de testers internos o de confianza, y que su aparición en la Play Store fue un lanzamiento accidental que nadie dentro de Google tenía previsto. El retiro de la app fue igualmente veloz: en cuestión de horas, el enlace dejó de funcionar y la ficha desapareció de la tienda.

Lo que Cosmo revela sobre los planes de Google en IA

Más allá del tropiezo, lo que este incidente deja en claro es que Google está trabajando en algo mucho más ambicioso que Gemini. Cosmo representa una nueva generación de asistentes que no solo responden preguntas, sino que conviven con el usuario, aprenden de su contexto y actúan de forma proactiva antes de que se lo pidan. Es el salto de un asistente reactivo a uno verdaderamente autónomo.

La diferencia frente a lo que conocemos hoy es enorme. Gemini puede responder una consulta si le preguntas. Cosmo, en cambio, notaría que estás planeando algo y actuaría antes de que lo pidas. Escucharía tu conversación, detectaría que mencionaste una reunión a las 3 PM y te ofrecería agendar el evento sin que tú lo solicites. Ese nivel de integración contextual es lo que Google parece estar construyendo con este proyecto.

Y aunque la app fue retirada, lo que vieron los usuarios que la exploraron sugiere que el producto está más avanzado de lo que Google quería admitir. Las funciones descritas en la ficha, los tres modos de operación y la integración con herramientas como el calendario, el navegador y el reloj no son el esbozo de una idea. Son el esqueleto de un producto que ya tiene forma.

Google no ha comentado nada oficialmente sobre Cosmo. Pero con el Google I/O a la vuelta de la esquina, lo más probable es que no tenga que esperar mucho para revelar qué es exactamente lo que se escapó de sus manos esta semana. El error involuntario terminó siendo, sin quererlo, el teaser más efectivo que Google pudo haber lanzado.

Sigue leyendo:

• Google lanzó una app que convierte tu voz en texto sin internet y es exactamente lo que necesitabas

• Google y el Pentágono llegan a acuerdo para que su IA tenga acceso a material clasificado

• Google Traductor cumple 20 años y llega cargado de funciones con IA que van a cambiar cómo aprendes idiomas