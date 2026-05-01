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Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 1 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Alguien cercano te ofrecerá frases motivadoras que te inspirarán a alcanzar tus objetivos profesionales. Su aliento será fundamental en tu camino hacia el éxito. Por la tarde cambiará el escenario: buscarás círculos sociales y contacto con amistades donde haya lealtad más allá de las luces y sombras.

Horóscopo de amor para Capricornio

Estas lleno de sentimientos positivos cálidos que te dan el valor de salir a descubrir el mundo, conocer gente y hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Haz el viaje con el que has soñado, tendrás experiencias que recordar el resto de tu vida.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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