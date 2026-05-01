Horóscopo de hoy para Leo del 1 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En tus conversaciones, busca acuerdos, incluso en temas controvertidos como política y religión. Comunícate con respeto, hallando puntos en común aun en debates. Por la tarde, ocúpate de purificar tu hogar con algún ritual que ahuyente las malas vibras.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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