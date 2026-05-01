Israel habría pagado la liberación de Juan Orlando Hernández y Trump apoyaría su regreso a Honduras, según audios revelados

El indulto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández habría sido financiado por personas vinculadas a Israel, según audios filtrados y difundidos por Canal RED y Hondurasgate, donde se menciona al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como parte de las negociaciones relacionadas con su liberación.

De acuerdo con la investigación, los audios fueron grabados entre enero y abril de 2026 y difundidos por WhatsApp, Signal y Telegram.

En las grabaciones, Hernández, condenado en 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, asegura que el dinero de su liberación no provino de canales oficiales del acuerdo político que se menciona en los audios, sino de terceros vinculados a Israel.

Relacionan a Netanyahu con induto a Juan Orlando Hernández

“El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes. Salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel”, se escucha en una de las grabaciones.

En otro audio, el exmandatario añade que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo participación en su liberación y en las negociaciones relacionadas con el proceso.

EE.UU. indultó a Hernández

El indulto fue otorgado por el presidente Donald Trump días antes de las elecciones hondureñas realizada el pasado 30 de noviembre, lo cual en los audios se describen como parte de un acuerdo político más amplio.

Las grabaciones también describen la participación de figuras políticas hondureñas como Nasry “Tito” Asfura, Tomás Zambrano, Cosette López-Osorio y María Antonieta Mejía, en conversaciones relacionadas con el futuro político del país y el posible retorno de Hernández.

En uno de los audios, Mejía afirma: “Tamos listos. 4 años más, desde ya hay que irlo diciendo de nuevo. La gente quiere al presidente Juan Orlando. Lo necesita en Honduras”.

Las elecciones en Honduras

El material señala además que, tras su indulto, Asfura ganó las elecciones con el 40.27% de los votos en un proceso marcado por denuncias de irregularidades. Posteriormente, viajó a Mar-a-Lago para reunirse con Trump y luego a Israel, donde sostuvo encuentros con Benjamín Netanyahu y otros altos funcionarios.

En los audios, Hernández también se dirige a Asfura y le recuerda su apoyo político previo: “Yo quiero pensar que usted no va a hacer a un lado a mí porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla”.

Destacan presuntos acuerdos políticos

Según la investigación, las conversaciones también describen acuerdos políticos y económicos que incluirían la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), la construcción de una base militar estadounidense en Honduras, un tratado de libre comercio y legislación para atraer inversión en inteligencia artificial con participación de empresas de Estados Unidos e Israel.

🚨 EXCLUSIVA | @CanalRedAmLat y @DiarioRedAmLat acceden a audios exclusivos de WhatsApp, Signal y Telegram que destapan una operación de corrupción e injerencia política de proporciones históricas en Honduras.

"El dinero de mi indulto no salió de ustedes. Salió de una junta de… pic.twitter.com/b6QtHfNfuZ — Diario Red América Latina (@DiarioRedAmLat) April 29, 2026

Las ZEDES han sido señaladas por organizaciones civiles como estructuras que permiten la aplicación de sistemas legales extranjeros dentro del territorio hondureño.

El material también menciona la participación de operadores políticos en Washington en gestiones relacionadas con el indulto, entre ellos el asesor republicano Roger Stone, quien habría impulsado apoyos dentro del entorno político estadounidense.

La investigación concluye que los audios reflejan un entramado de acuerdos políticos y económicos con participación de actores locales e internacionales en torno al futuro del poder en Honduras y al retorno político de Juan Orlando Hernández.

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