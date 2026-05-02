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Horóscopo de hoy para Escorpio del 2 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 2 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se incrementan notablemente. Canaliza esa fuerza para transformar sin dañar a nadie: esa será tu clave. Alguien te ofrece complemento. Confía en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos, ambiciones y proyectos personales.

Horóscopo de amor para Escorpio

No dejes que tu situación influencie tu relación de pareja. Trata de mantenerte justo y realista. En lugar de ser pensativo pareces responder de mala manera y molestar a los demás, se más tolerante, muestra ganas de comprometerte con los amigos y tu pareja especialmente cuando trates cosas del corazón.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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