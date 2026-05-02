Horóscopo de hoy para Escorpio del 2 mayo de 2026

Bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se incrementan notablemente. Canaliza esa fuerza para transformar sin dañar a nadie: esa será tu clave. Alguien te ofrece complemento. Confía en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos, ambiciones y proyectos personales.

Horóscopo de amor para Escorpio No dejes que tu situación influencie tu relación de pareja. Trata de mantenerte justo y realista. En lugar de ser pensativo pareces responder de mala manera y molestar a los demás, se más tolerante, muestra ganas de comprometerte con los amigos y tu pareja especialmente cuando trates cosas del corazón.

Horóscopo de dinero para Escorpio Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.