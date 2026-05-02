Horóscopo de hoy para Leo del 2 mayo de 2026

En esta Luna Llena, un avance en lo profesional impactará positivamente en tu vida personal, trayendo bienestar a tu hogar y a tu familia. Volcarás tu energía en tu ámbito más cercano, recordando que el mundo afectivo es clave para sentirte enraizado y potenciar tus bases.

Horóscopo de amor para Leo Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Leo Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.