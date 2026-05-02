Horóscopo de hoy para Leo del 2 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En esta Luna Llena, un avance en lo profesional impactará positivamente en tu vida personal, trayendo bienestar a tu hogar y a tu familia. Volcarás tu energía en tu ámbito más cercano, recordando que el mundo afectivo es clave para sentirte enraizado y potenciar tus bases.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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