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Horóscopo de hoy para Libra del 2 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 2 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Esta Luna Llena marca la necesidad de incrementar tus ingresos. Considera con seriedad la posibilidad de solicitar un préstamo o apoyo económico. Un socio comercial con recursos podría convertirse en la clave para potenciarte en los negocios y empoderarte a nivel financiero.

Horóscopo de amor para Libra

Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Libra

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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