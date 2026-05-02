Horóscopo de hoy para Sagitario del 2 mayo de 2026

En esta Luna Llena, tu caudal espiritual se vuelve especialmente sanador. Ordenar tu casa o tu espacio de trabajo no solo despeja el entorno, también te conecta con recursos de bienestar. Regálate un momento en tu rutina para atender tu mundo interior y restablecer tu salud emocional y espiritual.

Horóscopo de amor para Sagitario En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Sagitario Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.