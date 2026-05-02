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Horóscopo de hoy para Virgo del 2 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tus palabras tendrán poder, así que en cada frase pon intención y profundidad. Te rodearás de personas que ampliarán tu mirada con saberes valiosos. Si quieres viajar, reserva unos minutos al día para proyectarte en ese otro lugar del mundo que te intriga y deseas conocer.

Horóscopo de amor para Virgo

Sintiéndote refrescado disfrutas tu actividad personal y aprecias estas experiencias únicas, especialmente cuando renuevas tus amistades cercanas y redescubres el amor. Con claridad y compostura sobrellevas los problemas con otros que una vez parecieron imposibles de resolver pero resultaron terminar bien.

Horóscopo de dinero para Virgo

No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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