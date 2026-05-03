Horóscopo de hoy para Tauro del 3 mayo de 2026

La Luna transita por tu signo opuesto y eso abre el juego para nuevos acuerdos o vínculos. Si sostienes una actitud abierta a sumar recursos y aprovechas los matices lograrás generar alianzas poderosas. Presta atención a los gestos generosos de quienes te rodean: dicen más de lo que parece.

Horóscopo de amor para Tauro Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Tauro Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.