Mató a puñaladas a su novio en Wisconsin por llevar comida a casa para cocinar en lugar de ir a un bar

Una mujer identificada como Mikayla Kloth, de 27 años, fue acusada de homicidio intencional en primer grado tras la muerte de su pareja, Lukas Rosch, de 25 años, en el estado de Wisconsin.

El hecho ocurrió el 24 de abril en una vivienda ubicada en el área de Lac La Belle, a unos 40 kilómetros al oeste de Milwaukee. Según documentos judiciales citados por el medio Milwaukee Journal Sentinel, la acusada reconoció ante la policía haber apuñalado a la víctima durante una discusión.

Discusión previa y versión de los hechos

De acuerdo con la investigación, Rosch acudió al apartamento con la intención de preparar comida, pese a que Kloth había expresado que prefería salir a un bar.

La acusada indicó que el hombre “comenzó a provocarla”, lo que derivó en una discusión. Según la denuncia, Kloth afirmó que actuó por enojo y que su “ira se apoderó de ella”.

Las autoridades señalaron que la víctima murió a causa de una única puñalada en el pecho que alcanzó el corazón.

Los agentes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona gravemente herida y la presencia de abundante sangre en la vivienda.

Al llegar, encontraron a Rosch en el suelo mientras intentaban reanimarlo. Según el reporte, cuando los oficiales preguntaron quién lo había atacado, Kloth respondió: “Yo lo hice”.

Proceso judicial en curso

Kloth fue formalmente acusada de homicidio intencional en primer grado, un cargo que podría conllevar cadena perpetua. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, se le fijó una fianza de dos millones de dólares.

La audiencia preliminar está programada para el 29 de mayo, mientras la acusada permanece detenida en la cárcel del condado de Waukesha.

La familia de Rosch expresó su dolor por la pérdida, describiéndolo como una persona “amorosa y generosa”. Su padre manifestó en la corte el profundo impacto emocional que ha sufrido tras la muerte de su hijo.

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