Sir Alex Ferguson trasladado al hospital antes del Manchester United-Liverpool

Old Trafford vivió una jornada marcada por un hecho inesperado fuera del terreno de juego. Sir Alex Ferguson, histórico exentrenador del Manchester United, fue trasladado a un hospital tras sentirse indispuesto poco antes del inicio del partido ante Liverpool por la Premier League.

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El escocés, de 84 años, se encontraba en el estadio y había sido visto horas antes compartiendo con invitados en las instalaciones del club. De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en ambulancia desde la zona del túnel como medida de precaución, sin que se tratara de una situación de emergencia.

Sir Alex Ferguson was taken to hospital after falling unwell at Old Trafford shortly before Manchester United's match against Liverpool.



Sources stressed it was a precautionary move and not an emergency situation as Ferguson was taken from the stadium in an ambulance.



Club… pic.twitter.com/Dkqb6IzELO — BBC Sport (@BBCSport) May 3, 2026

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre su estado de salud tras el ingreso. Directivos del club mantienen la expectativa de que pueda recuperarse pronto y regresar a casa.

Ferguson, quien dirigió al Manchester United durante 27 años, suele presenciar los partidos desde el palco. Su presencia en el estadio es habitual, lo que hizo más llamativa la situación ocurrida en la previa del encuentro.

El exentrenador ya había atravesado un episodio de salud grave en 2018, cuando sufrió una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida. Años más tarde, compartió detalles de su proceso de recuperación.

Un partido con remontadas y boleto europeo

Mientras se desarrollaban estas noticias, el equipo respondió en la cancha con un triunfo clave. Manchester United se impuso 3-2 a Liverpool y aseguró su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, competición que no disputaba desde la temporada 2023/2024.

El inicio del encuentro fue favorable para los locales. En pocos minutos lograron tomar ventaja con un gol de Matheus Cunha, quien aprovechó un rebote dentro del área. Poco después, Benjamin Sesko amplió la diferencia en una jugada en la que intervino Bruno Fernandes, aunque el tanto generó reclamos por una posible mano que no fue sancionada.

Liverpool reaccionó en la segunda mitad. Dominik Szoboszlai descontó tras un error en la salida de balón, y más adelante Cody Gakpo igualó el marcador luego de otra acción fallida en la defensa del United.

Con el partido abierto, el desenlace llegó en los minutos finales. Kobbie Mainoo, recientemente renovado hasta 2031, marcó desde fuera del área para devolver la ventaja al equipo local y sellar el resultado definitivo.

El triunfo permite a los ‘Red Devils’ asegurar su lugar entre los cinco primeros de la tabla. Liverpool, por su parte, se mantiene en la cuarta posición, con una diferencia de seis puntos respecto al sexto clasificado.

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