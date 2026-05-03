William Levy debuta como compositor con una canción para su hija

William Levy demostró que su talento trasciende la actuación. En el marco de la reciente celebración de los “Dulces 16” de su hija Kailey, el galán de telenovelas sorprendió a sus seguidores al revelar que debutó oficialmente como compositor.

El actor escribió una emotiva canción titulada “Mi Princesa Valiente”, dedicada exclusivamente a su hija.

A través de sus redes sociales, Levy compartió una fotografía junto a Kailey capturada durante la fastuosa fiesta de cumpleaños celebrada el pasado 25 de abril. Sin embargo, lo que captó la atención de todos fue el fondo musical: una letra cargada de nostalgia y amor paternal que él mismo confirmó haber escrito.

“Para los que preguntan… Sí, escribí esta canción para mi princesa”, declaró el protagonista de “Montecristo”.

La canción no solo destaca por su melodía, sino por los guiños íntimos a la vida familiar. En un fragmento del tema, Levy expresa: “Aunque el mundo te ve estrella en la pantalla, yo te sigo viendo en pijama por la sala”.

La letra también resalta la personalidad de Kailey, describiéndola como una mezcla de su propio carácter y una “locura inteligente”.

El debut musical de Levy ocurre en un momento significativo para la familia. La fiesta de los 16 años de Kailey propició el reencuentro público de William con Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó en 2024.

Pese a las diferencias del pasado, ambos actores dejaron de lado las fricciones para celebrar el bienestar de su hija, quien respondió al gesto de su padre con un cariñoso: “I love you papi”.

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