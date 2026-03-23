William Levy se deja ver de la mano de una mujer desconocida y prende los rumores de romance

William Levy estaría nuevamente enamorado. Tras meses de especulaciones y mensajes en sus redes sociales, el protagonista de “Montecristo” confirmó su relación con Jennifer Camacho, una joven puertorriqueña que logró conquistar el corazón de uno de los solteros más cotizados de la industria del entretenimiento.

La confirmación llegó a través de una romántica foto compartida por el propio actor en sus redes sociales desde Granada, España.

En la imagen, capturada en un acogedor café, se aprecian dos tazas y las manos de la pareja entrelazadas, un gesto cargado de simbolismo que Jennifer no tardó en replicar en su propio perfil de Instagram, oficializando así su unión ante millones de seguidores.

¿Quién es Jennifer Camacho?

A diferencia de las parejas anteriores del actor, Jennifer no pertenece al mundo de la actuación. Es una enfermera de cuidados intensivos, graduada en 2023 por la Universidad de Florida Central (UCF).

Su perfil en Instagram, donde ya cuenta con casi 100,000 seguidores, revela a una mujer disciplinada, amante del estilo de vida saludable y el ejercicio, pasión que parece compartir con Levy.

El romance comenzó a gestarse bajo el anonimato. Hace unas semanas, tras ser homenajeado en el Festival de Málaga, William dedicó un emotivo mensaje a una misteriosa “Señorita J”, agradeciéndole por un “amor tan limpio y un poquito loco”. Hoy, ese apodo tiene rostro y nombre.

Fuentes cercanas indicaron a medios locales que la pareja se encuentra en la etapa de “conocerse”, disfrutando de viajes inesperados y una complicidad que desafía la diferencia de edad.

Tras haber declarado en 2025 que estaba soltero pero abierto al amor si llegaba una mujer que le trajera “paz y alegría”, parece que William Levy finalmente ha encontrado esa estabilidad en los brazos de Camacho.

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