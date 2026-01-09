William Levy se planta ante las críticas: “Yo sé quién soy”

Luego de un 2025 marcado por cambios a nivel personal y profesional, el actor William Levy se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida y no está dispuesto a dejar que las críticas o comentarios negativos dicten su bienestar emocional, así lo dejó saber en una entrevista reciente.

De acuerdo con el galán de telenovelas, sus más de dos décadas de trayectoria en el medio artístico lo han ayudado a hacerse inmune a las críticas y opiniones de terceras personas, pues estas no definen quien es en realidad.

Y es que para él la única opinión que importa es la de sus seres queridos: “Estoy acostumbrado ya, son veintitantos años ya de carrera y estoy acostumbrado a eso, a mí eso no me afecta en absoluto, soy de las personas que a eso no le hago caso. Yo sé quién soy, mis hijos saben quien soy y mis fans también saben quién soy“, dijo en una charla con el programa “Hoy”.

Bajo esta misma tesitura, resaltó que la mayoría de los señalamientos en su contra surgen desde la ignorancia de quién es realmente.

“No voy a estar todo el tiempo tratando de hacerle saber a la gente quien soy realmente, a mí eso no me interesa. Yo vivo como soy yo, le guste a quien le guste, no importa. Yo hago mis cosas, vivo mi vida, soy un padre, soy un amigo, soy un hijo y trato de hacer lo mejor como persona, siempre“, añadió.

En contraste, William Levy se tomó el tiempo de agradecer el apoyo y respeto que sus fanáticos le han otorgado a lo largo de los años y a través de las polémicas que ha protagonizado.

“Los comentarios, si estás al tanto de lo que la gente dice de ti estás mal, no vas a estar nunca feliz. Además, yo no necesito la aprobación de nadie para hacer lo que vamos a hacer. Yo estoy muy contento, muy agradecido con los fans, con Dios por hacer lo que amo hacer y sigo adelante“, finalizó.

