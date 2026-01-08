Elizabeth Gutiérrez se quiebra en entrevista al hablar de su separación de William Levy

La actriz Elizabeth Gutiérrez, a quien recientemente vimos en ‘La Isla: Desafío Extremo’, se abrió como pocas veces en una plática que tuvo con Rodner Figueroa, en donde habló sobre su mediática separación de William Levy, el padre de Christopher y Kailey, sus dos hijos.

En su íntima conversación, con duración de más de una hora para ‘Cara a Cara con Rodner Figueroa’, Elizabeth se sinceró sobre lo mal que la pasó en el plano personal cuando ella y el galanazo cubano decidieron seguir sus caminos por separado tras más de dos décadas juntos, encontrando en su vuelta a la actuación un refugio y un punto de escape.

“Yo creo que el trabajo fue como mi terapia, enfocarme el 100% en mi carrera que tanto amo, que sí la extrañaba. Obviamente disfruté muchísimo estar con mis hijos y fui muy afortunada de estar al lado de alguien que también me permitió quedarme en casa para criar a mis hijos, pero ahora sí quiero hacer todo lo que puse en pausa”, se sinceró Elizabeth sobre la forma en que superó su mediática separación.

Salió en defensa de Kailey

El momento cumbre y más emotivo de la entrevista llegó cuando Elizabeth no pudo contener las lágrimas al hablar de lo mal que la pasó Kailey, su hija, tras su separación, luego de que la adolescente fuera víctima de bullying.

“Después me di cuenta de que a mi hija le hacían bullying en la escuela con ciertas cosas”, dijo Elizabeth con la voz entrecortada y al borde del llanto.

Instantes después la actriz tomó un respiro y se sinceró entre lágrimas sobre la difícil etapa por la que pasó su hija menor.

“Y pensar que ella se hacía la fuerte para, tal vez, no darnos a nosotros más preocupaciones. Me parte el alma saber que los mismos niños se aprovechen de una situación familiar para atacar a otros niños y no pensé que eso estaba pasando hasta después que me lo contó. Es súper valiente”, detalló Elizabeth sobre el gesto que tuvo Kailey con ellos, a pesar de lo mal que ella también lo estaba pasando.

Hizo hasta lo imposible para proteger a sus hijos

Lo sucedido con Kailey llevó a Elizabeth Gutiérrez a reflexionar sobre todo lo que estaban viviendo como familia, a tal grado que enfocó sus esfuerzos en proteger a sus dos hijos de todo lo que se decía a su alrededor y que podía llegar a afectarlos.

“Como padre dije: ‘¿Qué puedo hacer para protegerlos a los dos?’ Uno también pasa por momentos que quisiera no pasar, pero uno es adulto y tiene la madurez de saber cómo lidiar y cómo salir adelante, cómo ayudarse a uno mismo, pero unos niños que no saben todavía, que no tienen esa madurez emocional, pero es una niña muy fuerte. Los dos son muy fuertes.

Saben lo mucho que los amamos. Saben que sus papás no son perfectos, pero de una cosa sí pueden estar seguros es que los amamos y que damos la vida por los dos. Siempre hemos tratado de dar lo mejor que hemos podido darles”, continuó la actriz de ‘Velvet: El Nuevo Imperio’, quien reconoció que ella y William siempre han hecho todo lo que está en su alcance para estar con sus hijos.

Reconoce que sí le afectó todo lo que se dijo de ellos

En otro fragmento de la conversación admitió que para ella tampoco fue sencillo hacer frente a todo lo que se dijo sobre tras su mediática y sonada separación.

“No es fácil porque mientras tú estás aprendiendo y tratando de resolver tus cosas estás escuchando. Trato de mantenerme al margen de todo lo que se dice. Siempre he sido una persona que tomo mis decisiones basadas en lo que yo sé, de lo que está dentro de mi hogar, entonces nunca le he hecho caso al exterior, pero de que a veces sí duele porque estás expuesta y no tanto por ti, sino por tus hijos, eso sí es como que quisieras taparles los ojos y que no vean eso para que no vean esa situación.

Los admiro tanto, mis hijos son admirables. Tienen tanta madurez emocional y creo que es algo que tanto su papá, como yo, les hemos enseñado que lo que los demás opinan no tiene peso si ni siquiera conoces a esa gente. Ellos se quedan con la buena relación que tienen con su papá, conmigo. Los admiro muchísimo por como han manejado esta situación porque no ha sido fácil”, apuntó Elizabeth.

Describió a su hombre ideal

A pesar de que su historia de amor con William Levy llegó a su fin hace más de dos años, Elizabeth Gutiérrez reconoció que aún no ha rehecho su vida, aunque sí detallo cómo le gustaría que fuera ese hombre que llegue a su vida.

“Que me ame, no pido mucho, la verdad. Que me presuma, que me respete, que sea buena persona, creo que son cosas como básicas”, se sinceró Elizabeth sobre cómo imagina a su hombre ideal.

