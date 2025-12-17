Acusan a William Levy y Elizabeth Gutiérrez de deber la hipoteca de su millonaria mansión

La expareja conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez volvió a dar la nota por una nueva polémica que los involucra, luego de que se diera a conocer que habrían sido demandados por deber la hipoteca de su mansión ubicada en Broward, Florida.

De acuerdo a los programas ‘Lo Sé Todo’ y ‘Ventanendo’, los dos actores deberían una suma cercana a los $2 millones de dólares.

La cifra difundida se desprendió de la documentación judicial a la que tuvo acceso la emisión y que fue ingresada a la Corte por la aseguradora Metropolitan Tower Life Insurance Company.

Según se detalla, la expareja mantiene una deuda desde marzo del presente año, pero eso no sería lo que hizo estallar la bomba, sino el incumplimiento en su promesa de pago.

Trascendió, tal y como se señaló en la emisión, que el principal objetivo de la financiera consiste en recuperar el saldo vencido, aunque no descartan la posibilidad del embargo.

“Los demandados han incumplido sus obligaciones contractuales, y la compañía busca la recuperación total del monto adeudado”, se informó, mientras que los señalados argumentarían que la cifra exigida está alejada de toda realidad.

La casa en cuestión es en la que crecieron Christopher y Kailey, sus hijos, y en la que se quedó viviendo Elizabeth tras su mediática separación.

La imponente residencia lleva meses en el mercado, sin embargo, hasta el momento no han encontrado a nadie interesado en adquirirla y que les ayude a aliviar su crisis financiera.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por sitios especializados en la venta de bienes raíces, la morada cuenta con una extensión de 8,088 pies cuadrados, con seis recámaras y siete baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, sala de piano, oficina, cuarto de lavado, gimnasio, sal de cine, balcones, garaje para tres vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 2.35 acres, cuenta con terraza, con áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa, con cancha de tenis, caja de bateo, cancha de tenis, entre otras amenidades.

En un inicio la promocionaron en $9 millones de dólares, pero con el pasar del tiempo han tenido que reconsiderar su postura ante la falta de interesados.

