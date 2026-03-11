William Levy declara su amor a una misteriosa mujer en redes sociales

El actor William Levy reapareció ante los reflectores desde el Festival de Málaga, en Andalucía, junto a sus compañeros de elenco de la cinta “Tradita”, filmada en Italia en septiembre de 2024, para una proyección especial que obtuvo el aplauso de la crítica.

Ante el buen recibimiento de su nuevo proyecto cinematográfico, el cubano compartió una publicación en Instagram donde colocó imágenes inéditas del evento, así como un emotivo mensaje de agradecimiento que terminó por dar una mirada a su situación sentimental.

Levy, de 45 años, comenzó su dedicatoria haciendo énfasis en la alegría que lo embarga tras ser el blanco de muestras de apreciación a la cinta dirigida por el italiano Gabriele Altobelli.

“Gracias a la hermosa Ciudad de Málaga por tanto cariño y amor. Que recibimiento más hermoso. Los amo. Gracias a todo el equipo del @festivalmalaga por el hermoso trato que me dieron. Muy agradecido. Los quiero mi gente”, destaca al inicio de su mensaje.

Además del cariño del público, el famoso destacó el apoyo de tres pilares en su vida: sus hijos Kailey y Christopher, y a un amor que se refirió como “J” en un intento de mantener su identidad bajo el anonimato.

“Gracias a ustedes dos mi princesa y mi campeón, por siempre darme tanto amor por siempre entender todos esos días que tengo que estar fuera. Gracias porque sin ustedes dos mi mundo no sería el mismo. Son mi vida y mi adoración. Te amo mucho, mi niña hermosa, Kailey, y mi campeón, Christopher“, continúa en su post.

Sin embargo, la atención de los internautas se centró en la tercera persona mencionada por el histrión: “Y a ti señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho, mucho, mucho“, expresó al final de su mensaje, sin dar más detalles sobre la identidad de su enamorada.

En respuesta a esta confesión, sus seguidores lo felicitaron por darse una nueva oportunidad en el amor tras haber protagonizado una polémica separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez. “Me llena de felicidad saberte acompañado, amado y cuidado”; “¡Tan feliz por ti!”; “Disfruta de todo, lánzate a ello y vive intensamente sin miedos ni reservas”, son algunas de las reacciones tras su dedicatoria en redes.

