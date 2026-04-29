William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizan reencuentro en la fiesta de su hija Kailey

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han dejado de lado sus diferencias y se han dado cita en el mismo lugar con un solo objetivo en común: celebrar el cumpleaños número 16 de su hija menor, Kailey Levy.

Por medio de redes sociales, han salido a relucir diversas fotografías y videos de la velada que reunió a amigos y familiares de la joven. Sin embargo, aquellas que ganaron mayor notoriedad entre el público fueron las protagonizadas por la actriz y el galán de telenovelas.

Fue la propia Kailey Levy quien, desde su cuenta de Instagram, compartió un par de postales en las que se aprecia a William Levy y Elizabeth Gutiérrez posando juntos tras dos años de su separación, demostrando que su compromiso de ser los mejores padres para sus hijos se mantiene intacto.

La imagen en cuestión presenta un retrato familiar en las que la cumpleañera aparece del brazo de su padre y de su hermano mayor Christopher Alexander. Padre e hijo lucen elegantes en un esmoquin negro con un saco estampado y unos pantalones con camisa de seda, respectivamente.

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez reapareció deslumbrante ante las cámaras con un vestido strapless en color rosa de falda con una gran abertura en la parte inferior. La estrella de la noche, Kailey, portó un vestido de manga caída en color rojo con detalles de pedrería, cortesía de la diseñadora Suzelle Taveras.

“Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡ustedes significan el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo! ❤️ ❤️”, escribió la festejada para acompañar el retrato que desató una ola de comentarios en las plataformas digitales.

Los orgullosos padres aprovecharon el post para reiterar su cariño y apoyo incondicional a su pequeña. “Cualquier cosa para verte sonreír mi amor ❤️ #togetherforever”, expresó Gutiérrez, mientras que Levy dijo: “¡Esa es mi chica! Te amo princesa. Te veías hermosa”.

Enseguida, los fanáticos de la expareja se dieron a la tarea de aplaudir su labor como padres sin importar la polémica que los envolvió como resultado de su separación en septiembre de 2024.

“Me encanta verlos disfrutando juntos un momento así de especial, gracias por compartirlo”; “La familia más bonita del mundo mundial”; “Que preciosidad de fotografías. Enhorabuena por esa puesta de largo tan bonita, están todos espectaculares” y “Nuestros padres siempre hacen todo por una sola sonrisa de nuestra parte”, destacan en la sección de comentarios.

Seguir leyendo:

• Elizabeth Gutiérrez se quiebra en entrevista al hablar de su separación de William Levy

• William Levy protagoniza romántico paseo en España con su nueva novia

• William Levy se planta ante las críticas: “Yo sé quién soy”