William Levy protagoniza romántico paseo en España con su nueva novia

A solo días de confirmarse el nuevo romance de William Levy, el actor y su enamorada han protagonizado una escapada romántica a territorio español que quedó documentada a través de fotografías y videos que ya rondan en redes sociales.

El primer avistamiento del protagonista de “Vuelve a mi” y su pareja, la enfermera de cuidados intensivos Jenifer Camacho, data del pasado 25 de marzo, cuando la cuenta de Instagram de un lujoso alojamiento en Granada compartió una postal de su visita a la ciudad española.

“Privilegiados de recibirle de nuevo, desde Hotel Alhambra Palace ha sido un placer tener entre nosotros al actor @willevy junto a su pareja. Muchas gracias por elegirnos, una vez más, durante tu estancia en nuestra ciudad”, se lee como descripción del post realizado por el establecimiento.

Las imágenes mostraron al galán de telenovelas posando en solitario junto a la directora del hotel, Marianella Bertini, así como en una selfie en grupo donde apareció Jenifer Camacho enfundada en unos pantalones y chaqueta beige con un top blanco.

Esta revelación abrió la puerta a que algunos otros de los lugares visitados por la parejita compartieran sus propias experiencias. Tal fue el caso de un conocido restaurante en el que se fotografiaron con un integrante del personal: “William Levy (@willevy) junto con su pareja Jennifer han visitado Asador Curro para disfrutar con nosotros de una auténtica experiencia gastronómica”, expresaron desde el perfil oficial del inmueble.

Asimismo, el programa “El Gordo y La Flaca” reportó que la nueva pareja también fue vista paseando en Madrid. En unas imágenes exclusivas difundidas por el show de Univision, se mostró a William Levy y Jenifer Camacho disfrutando de una salida nocturna en la capital española.

Por su parte, el histrión de 45 años inmortalizó sus vacaciones por España junto a su novia publicando una foto en sus historias de Instagram. En ella, aparecen ambos besándose con la vista de la Alhambra de fondo.

Fue el pasado 23 de marzo cuando el protagonista de “Montecristo” confirmó su relación con Jennifer Camacho, una joven puertorriqueña alejada de los reflectores de la farándula. La confirmación llegó a través de una romántica foto compartida por el propio actor en sus redes sociales.

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