Corte Suprema mantiene envío de pastilla abortiva por correo… por ahora

La Corte Suprema mantiene, por ahora, el envío de la pastilla abortiva mifepristona por correo o directamente en farmacias, sin necesidad de consulta médica.

La decisión bloquea provisionalmente una decisión de la semana pasada de un tribunal de apelaciones, luego de una demanda de gobiernos republicanos que aprovecharon la decisión de 2022 de la Corte Suprema que revocó Roe v. Wade y permitió las prohibiciones estatales.

El fallo unánime emitido el viernes pasado por un panel de tres jueces del Quinto Circuito de Apelaciones con sede en Nueva Orleans exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente en persona y en clínicas, anulando las regulaciones establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La decisión de la corte de apelaciones confirmó la determinación del juez de Distrito, Kyle Duncan, nombrado por el presidente Donald Trump.

“Cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que ‘todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, es una persona jurídica’”, afirma el fallo de la corte de apelaciones.

La decisión provisional de la Corte Suprema fue autorizada por el juez Samuel Alito, mientras se analiza el caso.

Nueva York lidera coalición de 22 estados a favor

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de otros 21 estados y el Distrito de Columbia para instar a la Corte Suprema a suspender en definitiva la decisión de la Corte de Apelaciones sobre la pastilla mifepristona.

“Obligar a las pacientes a obtener mifepristona en persona no aumentará la seguridad de nadie ni evitará que las personas necesiten tener acceso al aborto”, declaró la fiscal general James. “Cada restricción innecesaria al acceso al aborto tiene un costo humano. Este costo lo paga la paciente, que ahora debe recorrer cientos de kilómetros; la madre, que no encuentra quién cuide a sus hijos; el trabajador, que no puede permitirse perder un día de salario; y toda persona cuya salud se ve comprometida por la demora en la atención médica”.

La coalición de estados presentó un documento ‘amicus curiae’ (“amigos de la corte) con argumentos ante la Corte Suprema, a la que pide que se base en la evidencia científica, donde se agrega que seguir la decisión del tribunal menor crearía “un caos regulatorio y administrativo a nivel nacional”, ya que interferiría con la capacidad de los estados para proteger el acceso a la atención de la salud reproductiva.

La mifepristona es un medicamento estándar para interrumpir un embarazo de hasta 10 semanas. el medicamento fue aprobado en el 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), tiempo desde el cual se estima que 7.5 millones de personas han utilizado el medicamento de forma segura.

“El aborto con medicamentos representa actualmente el 63% de todos los abortos en el sistema formal de salud estadounidense, y aproximadamente uno de cada cuatro abortos se realiza mediante telemedicina”, indican parte de los argumentos. “Diversos estudios han demostrado consistentemente que la mifepristona es segura y eficaz”.

La FDA consideró en 2023 que no era necesario el requisito de dispensación presencial de la mifepristona, lo que permitió a los proveedores ofrecer el medicamento a través de la telemedicina.

“La fiscal general James y la coalición argumentan que restablecer el requisito de dispensación presencial limitaría drásticamente el acceso a la mifepristona mediante telemedicina, obligando a las pacientes a recurrir a alternativas más difíciles o a desplazarse para recibir atención presencial”, agrega la Fiscalía de Nueva York.

Al documento “amigos de la corte” se sumaron los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia, así como el gobernador de Pensilvania.