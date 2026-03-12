Estudio: prohibiciones del aborto alteran mercado de vivienda en EE. UU.

Las prohibiciones del aborto aprobadas en varios estados de Estados Unidos tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer Jackson no solo han transformado el panorama legal del país. También podrían estar teniendo consecuencias económicas tangibles en las comunidades donde se aplican.

Así lo plantea una investigación reciente elaborada por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), que analiza cómo los cambios en las políticas reproductivas se han reflejado en el mercado de vivienda, especialmente en el sector de alquileres.

El estudio examina lo ocurrido en los estados que implementaron prohibiciones totales del aborto después del fallo Dobbs en 2022, que revocó la histórica decisión de Roe vs Wade. La pregunta central de los investigadores fue si estos cambios legales podían influir en decisiones cotidianas de la población, como elegir dónde vivir o trabajar.

Según el análisis, existe evidencia de que las restricciones al aborto coinciden con cambios en la demanda de vivienda en ciertas regiones.

Alquileres a la baja y más viviendas vacías

Para estudiar el fenómeno, los autores recurrieron a una metodología económica conocida como synthetic difference-in-differences, una técnica utilizada para comparar tendencias entre grupos similares a lo largo del tiempo.

El análisis combinó datos de plataformas inmobiliarias como Zillow con estadísticas oficiales sobre vacantes de vivienda en Estados Unidos. Con esa información, los investigadores compararon la evolución del mercado inmobiliario en estados con prohibiciones totales del aborto frente a aquellos donde el procedimiento sigue siendo legal.

Los resultados apuntan a cambios medibles. Entre 2022 y 2025, los alquileres en los estados con prohibiciones disminuyeron en promedio alrededor de 2.2%. Al mismo tiempo, la tasa de viviendas vacantes aumentó aproximadamente 1.1 puntos porcentuales.

En los años más recientes del periodo analizado, el efecto parece haberse intensificado: la caída en los alquileres alcanzó cerca de 4%, mientras que las vacantes crecieron hasta 1.8 puntos porcentuales.

En el propio estudio, los autores explican que esta combinación de indicadores —precios de alquiler a la baja junto con un aumento en las unidades disponibles— suele interpretarse como una señal de menor demanda en el mercado.

Decisiones de vida que influyen en el mercado

Los investigadores plantean que las políticas reproductivas pueden influir indirectamente en decisiones personales que terminan reflejándose en el mercado inmobiliario.

La posibilidad de acceder a servicios reproductivos, señalan, puede ser un factor que algunas personas consideren al decidir dónde vivir, trabajar o formar una familia.

Si parte de la población —por ejemplo: estudiantes, jóvenes profesionales o parejas que planean tener hijos— decide mudarse o evitar establecerse en estados con prohibiciones estrictas, la demanda de vivienda en esas zonas podría disminuir. Cuando la demanda cae, es habitual que los alquileres se ajusten a la baja y que más propiedades queden vacantes.

El estudio también encontró indicios de efectos similares en el valor de las viviendas en venta, aunque en este caso las estimaciones son menos concluyentes.

Opinión pública dividida

El contexto social también refleja un país profundamente dividido sobre el tema. Una encuesta reciente del Pew Research Center muestra que la mayoría de los estadounidenses sigue apoyando el acceso legal al aborto en algún grado.

Según explicó la investigadora Nida Asheer a La Opinión, el 60% de los adultos en Estados Unidos considera que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Esa cifra representa una ligera caída respecto al 63% registrado en 2024.

El sondeo también revela diferencias importantes según el lugar donde viven las personas. En los estados donde el aborto está prohibido, el 73% de los encuestados considera que es difícil acceder al procedimiento. En aquellos donde existen restricciones gestacionales, el 64% comparte esa percepción.

Políticas públicas con efectos económicos

Más allá del debate político y social, los autores del estudio sostienen que los resultados apuntan a una conclusión más amplia: las decisiones de política pública pueden tener efectos económicos que van más allá del ámbito en el que se originan.

En este caso, los cambios en las leyes reproductivas parecen estar influyendo —al menos parcialmente— en dinámicas como la inmigración interna y la demanda de vivienda.

El mercado inmobiliario, concluyen los investigadores, puede terminar reflejando esas decisiones individuales acumuladas. Y en ese sentido, las leyes sobre derechos reproductivos no solo definen un marco legal, sino que también pueden moldear la forma en que las personas eligen dónde construir su vida.

