Los golpes que recibió la salud reproductiva de las mujeres en EE.UU. en 2025

El 2025 se convirtió en un año de lucha con relación a la salud reproductiva de las mujeres, ya que en varios estados se estuvo buscando cómo impedir que algunas legislaturas entraran en vigor y las cuales tenían como objetivo eliminar los derechos que tienen las mujeres estadounidenses a su salud sexual.

National Women’s Law Center (NWLC) hizo una evaluación sobre todo lo ocurrido en este 2025 con respecto a la salud reproductiva y los anticonceptivos. Cuando la Corte Suprema revocó el caso Roe vs. Wade en 2022, eliminó el derecho al control de la natalidad el acceso a la anticoncepción y se introdujeron una serie de medidas que debilitaron los derechos de salud reproductiva.

Algunos estados intentaron proteger los pocos derechos

En algunos estados, los legisladores lideraron esfuerzos para proteger los pocos derechos que tenían las mujeres ya que cada día se veían más amenazados. Algunos proyectos de ley presentados por congresistas intentaban eliminar.

NWLC explicó que este año en Carolina del Sur se presentó un proyecto bajo el nombre de “Niño por nacer ley de protección”, el cual buscaba otorgar derechos legales a partir de la fertilización con el propósito de prohibir completamente un aborto.

Según la organización, este proyecto de ley de Carolina del Sur ha sido hasta el momento el más “restrictivo y peligroso”. Además, de criminalizar a las pacientes que abortaran, así como a los proveedores y a quienes apoyaron la decisión, con sanciones civiles.

En el mismo proyecto venían definiciones, que fueron calificadas como erróneas sobre anticoncepción y anticonceptivo, que confundió a las mujeres haciéndoles creer que los métodos de emergencia de anticoncepción serían ilegales.

En febrero parecía que no avanzaría el proyecto de Carolina del Sur, pero “en septiembre de 2025, los extremistas del estado aceleraron el proyecto de ley y durante una audiencia el 1 de octubre, hubo una poderosa oposición y testimonio público, pero no todos los peritos pudieron testificar. La propuesta no avanzó en la audiencia del Subcomité, que finalizó con una votación de 2-3 y cuatro de los seis republicanos del panel se negaron a votar”.

Indiana proyecto para personas de bajos ingresos

En Indiana intentaron forjar métodos anticonceptivos. El representante Jim Lucas presentó un proyecto de ley para crear un nuevo programa de control de la natalidad en el estado para personas con bajos ingresos.

Después de presentarse el proyecto de ley, la representante Joanna King ofreció una enmienda para restringir el control de la natalidad, eliminando los preservativos, anticoncepción de emergencia, implantes y DIU, según dicta el informe anual de la organización.

“A nivel estatal nivel, se están introduciendo más proyectos de ley que permiten que la atención médica proveedores e instituciones a negar atención basada en motivos personales”, señalaron.

Las mujeres después de los 40 años tienen muchas opciones de anticonceptivos Crédito: Shutterstock

Tennessee antención médica vs. creencias personasles

En julio de este año, se aprobó un proyecto de ley en Tennessee para permitir que los proveedores de atención médica, incluidos los individuos, instituciones y aseguradoras: a negarse a participar o pagar por procedimientos, tratamientos o servicios de atención médica que entren en conflicto con sus creencias personales.

Tennessee aprobó un proyecto de ley para consagrar el derecho al control de la natalidad y atención de fertilidad en la ley estatal. El proyecto de ley fue patrocinado por la representante Iris Rudder y la senadora Becky Massey y fue aprobado por el Senado por unanimidad.

El gobernador republicano Bill Lee firmó el proyecto de ley, a pesar de los intentos de los miembros de la Cámara de Tennessee para lograr que lo vetaran, pero entró en vigor en julio de 2025.

Según el informe, se introdujeron leyes sobre el derecho a la anticoncepción al menos en doce estados en este 2025. Sin embargo, los legisladores no lograron aprobar leyes sobre el derecho a la anticoncepción en al menos once estados de todo el país.

Virginia vetó ley sobre el derecho a los anticonceptivos

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin vetó una ley sobre el derecho a la anticoncepción. Mientras que los defensores estatales continúan liderando el camino para ampliar el acceso a los métodos anticonceptivos.

Mientras tanto, en Maryland los defensores ayudaron a aprobar un proyecto de ley con el que se creó la Colaboración de Maryland para Avanzar Implementación de Cobertura de Parto sin Receta, el cual tiene como objetivo ayudar a garantizar que las personas tengan un parto.

El siguiente paso en el que está trabajando Maryland es para exigir cobertura de seguro de anticonceptivos de venta libre, y el proyecto de ley estudiará las barreras para obtener los anticonceptivos de venta libre y disponibilidad en farmacia.

“Todo el mundo merece el derecho y el acceso a los métodos anticonceptivos, sin barreras, juicios y desinformación. Este derecho debe estar libre de coerción e influencia política”, puntualizó NWLC.

Los defensores de la salud reproductiva para las mujeres continúan trabajando para proteger y ampliar el acceso a los métodos anticonceptivos, información, y en dado caso al aborto si la madre se encuentra en peligro.

