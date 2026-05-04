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Horóscopo de hoy para Libra del 4 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 4 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Hoy tus palabras pesan más de lo que crees. Hay alguien escuchándote con atención, buscando algo real en lo que dices. Por eso, tan importante como hablar es saber recibir. Si se da ese ida y vuelta sincero, puede nacer un vínculo que valga la pena.

Horóscopo de amor para Libra

Te encanta compartir ideas con tu pareja que probablemente traigan éxito en cualquier tipo de aventura en la que se embarquen juntos. Estas ansioso por iniciar tus actividades así como apreciar el tiempo que pases disfrutando momentos más apasionados con tu pareja, cuando confidencialmente le muestras cuanto te importa.

Horóscopo de dinero para Libra

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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