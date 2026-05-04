Horóscopo de hoy para Libra del 4 mayo de 2026

Hoy tus palabras pesan más de lo que crees. Hay alguien escuchándote con atención, buscando algo real en lo que dices. Por eso, tan importante como hablar es saber recibir. Si se da ese ida y vuelta sincero, puede nacer un vínculo que valga la pena.

Horóscopo de amor para Libra Te encanta compartir ideas con tu pareja que probablemente traigan éxito en cualquier tipo de aventura en la que se embarquen juntos. Estas ansioso por iniciar tus actividades así como apreciar el tiempo que pases disfrutando momentos más apasionados con tu pareja, cuando confidencialmente le muestras cuanto te importa.

Horóscopo de dinero para Libra Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.