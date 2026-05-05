Amazon Fotos se reinventa en iPhone y así luce su nueva versión

Amazon acaba de lanzar una actualización que cambia completamente la experiencia de su app de fotos para iPhone, y si eres suscriptor Prime, tienes motivos de sobra para abrir la aplicación y explorar lo que hay de nuevo. No es un simple retoque visual: es una redesigno pensado para que tus recuerdos ocupen el protagonismo que merecen, en lugar de perderse en un interminable scroll de imágenes sin contexto.

Hablamos de una de las aplicaciones de almacenamiento en la nube más interesantes del ecosistema Apple, que ahora llega con funciones que harán que pienses dos veces antes de renovar ese plan de iCloud. Veamos qué trae esta nueva versión y por qué vale la pena actualizar.

El carrusel de recuerdos que reorganiza todo

Lo primero que nota cualquier usuario al abrir la app es que la pantalla principal ya no muestra una cuadrícula de fotos ordenadas cronológicamente. Amazon Photos ahora arranca con un carrusel curado de recuerdos justo en la parte superior de la pantalla. Y eso cambia bastante las cosas.

En lugar de tener que hacer scroll hasta encontrar ese fin de semana en la playa o el cumpleaños de tu hijo, la app agrupa automáticamente esos momentos y los presenta listos para reproducir. Tocas cualquier colección y se abre en pantalla completa, con las fotos fluyendo de una a la otra en un formato slideshow que se siente mucho más natural que ver imágenes estáticas.

Lo más interesante de este cambio es que la app trabaja sola en segundo plano para identificar qué momentos merecen destacarse, sin que tengas que clasificar ni etiquetar nada manualmente. Es el tipo de función que, una vez que la usas, no entiendes cómo viviste sin ella. La inteligencia detrás de la curaduría hace el trabajo sucio para que tú solo disfrutes el resultado.

Búsqueda con lenguaje natural, como si le hablaras a alguien

El segundo gran cambio de esta actualización tiene que ver con cómo encuentras tus fotos, y aquí Amazon también hizo un salto importante. El buscador de Amazon Photos ahora entiende lenguaje natural, lo que significa que puedes escribir cosas como “fotos en la montaña con lluvia” o “cumpleaños de mi perro” sin necesidad de recordar una fecha exacta ni usar etiquetas específicas.

Esto es un avance real para quien tiene miles de imágenes acumuladas durante años. Antes, encontrar una foto específica implicaba saber aproximadamente cuándo fue tomada o haber creado un álbum con anticipación. Ahora, describir lo que recuerdas de una escena es suficiente para que la app te lo encuentre. Es el tipo de búsqueda inteligente que convierte una galería caótica en una colección ordenada y accesible.

Esta función también funciona con referencias temporales aproximadas, así que puedes escribir algo como “vacaciones de verano hace dos años” y la app sabrá interpretar ese contexto. No es magia, es procesamiento de lenguaje aplicado a algo tan cotidiano como buscar una fotografía.

Planes de almacenamiento para cada necesidad

Con Prime activo, Amazon Photos ofrece almacenamiento ilimitado de fotos en resolución completa, sin compresión y sin recortes de calidad. Eso solo ya es un argumento potente frente a servicios que comprimen tus imágenes para ahorrar espacio en sus servidores.

Para los videos, el plan base incluye 5 GB gratuitos, y si necesitas más espacio para tus grabaciones, hay opciones adicionales a precios bastante competitivos:

50 GB por $0.99 al mes , equivalente a unas 7 horas de video en 1080p HD

, equivalente a unas 7 horas de video en 1080p HD 100 GB por $1.99 al mes , con capacidad para unas 14 horas de video Full HD

, con capacidad para unas 14 horas de video Full HD 1 TB por $6.99 al mes , que cubre cerca de 140 horas de grabación en alta definición

, que cubre cerca de 140 horas de grabación en alta definición 2 TB por $11.99 al mes, suficiente para almacenar alrededor de 280 horas de video

Una ventaja adicional que vale mencionar es el Family Vault, que permite a hasta seis miembros con membresía Prime compartir el almacenamiento ilimitado de fotos y los 5 GB de videos. Es una opción práctica para familias que quieren centralizar todos sus recuerdos en un solo lugar sin duplicar costos.

Para quienes no tienen Prime, Amazon mantiene un plan gratuito con 5 GB de almacenamiento general, suficiente para empezar a usar el servicio antes de decidir si vale la pena dar el salto a la suscripción.

El rediseño ya está disponible para usuarios de iPhone con membresía Prime activa, y Amazon ha confirmado que la versión para Android llegará próximamente, aunque por ahora iOS se lleva los primeros. Si tienes la app instalada, una actualización desde la App Store es todo lo que necesitas para estrenar esta nueva experiencia.

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