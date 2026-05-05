Arsenal vs. Atlético de Madrid en vivo, hoy: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo que definirá a un finalista de la Champions

El Emirates Stadium de Londres se vestirá de gala para definir al primer finalista de la UEFA Champions League en su edición de 2026. El Arsenal y el Atlético de Madrid están igualados en la serie 1-1. Repasa los detalles más resaltantes de una serie en la que los goles de visita no tienen una validez adicional.

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En el partido de ida, celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ambos equipos no se sacaron ventaja. Al minuto 44 de partido, Viktor Gyökeres adelantó a los visitantes con un gol desde el manchón penal. Al minuto 56 del segundo tiempo, Julián Álvarez igualó las acciones, también desde los 11 pasos.

El Atlético de Madrid visitará por segunda vez el Emirates Stadium en la temporada. Ambos clubes se enfrentaron en la primera fase del torneo (octubre de 2025). En aquella ocasión los “Gunners” golearon 4-0 al conjunto “Colchonero” con un doblete de Viktor Gyökeres y anotaciones de Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhaes.

Es evidente que el conjunto de Mikel Arteta intentará mantener la posesión de la pelota en el partido. En casa, el conjunto “Gunner” suele promediar más del 50% de la tenencia de la pelota en su estadio. Pero esto no es un problema para el Atlético de Madrid.

El conjunto de Diego Pablo Simeone ha marcado 7 goles en esta UEFA Champions League con jugadas que parten de un contraataque. En este sentido, los españoles no tendrían problemas en esperar pacientemente en su mitad del campo y, en transiciones rápidas, buscar el gol que los adelante en la serie.

El Arsenal buscará estar nuevamente en una final de la Champions desde su participación en el duelo decisivo contra el FC Barcelona en París (perdieron 2-1). El Atlético de Madrid busca su primera final en diez años, tras la derrota en penales contra el Real Madrid en la edición de 2016.

Horario y dónde ver en Estados Unidos el duelo entre la Los Angeles FC y Flamengo

Hora de inicio en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: CBSParamount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, Sirius XM FC

Alineación probable del Arsenal

Raya; Mosquera, Gabriel, Saliba, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres y Martinelli

Alineación probable del Atlético de Madrid

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián

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