Búsqueda masiva en Tennessee por exmilitar acusado de disparar a su esposa

Un amplio despliegue de seguridad se mantiene en el estado de Tennessee para dar con el paradero de Craig Berry, de 44 años, acusado de intento de homicidio tras presuntamente disparar contra su esposa durante un altercado doméstico.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Stewart, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo en una vivienda cercana a Old Paris Highway. La víctima fue trasladada a un hospital, aunque su estado de salud no ha sido divulgado oficialmente.

Antes de la llegada de los agentes, el sospechoso huyó hacia una zona densamente boscosa, lo que dio inicio a una operación de búsqueda que se ha extendido por terrenos rurales cercanos a la frontera entre Tennessee y Kentucky.

Perfil del fugitivo eleva el nivel de alerta

Las autoridades han advertido que Berry, identificado como exmiembro de fuerzas especiales con amplio entrenamiento en supervivencia, representa un alto riesgo. Según los investigadores, el hombre estaría armado con al menos una pistola y posiblemente munición adicional.

Su conocimiento del terreno y habilidades para desplazarse en condiciones adversas han complicado las labores de rastreo. Equipos K-9 lograron ubicar un rastro en las cercanías de River Trace Road, aunque posteriormente se perdió su pista.

Imágenes captadas por cámaras de rastreo muestran al sospechoso vestido con ropa de camuflaje, lo que sugiere que podría estar intentando evadir la detección moviéndose entre áreas boscosas.

El operativo involucra a varias instituciones, entre ellas la Tennessee Highway Patrol, la Tennessee Bureau of Investigation, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades han ampliado el perímetro de búsqueda hacia sectores como Gray’s Landing y corredores viales cercanos, mientras ajustan sus estrategias para enfocarse en pistas más específicas.

Llamado a la comunidad

Ante la incertidumbre sobre el paradero del sospechoso, las autoridades han instado a los residentes a extremar precauciones, mantener sus viviendas aseguradas y reportar cualquier actividad sospechosa.

También solicitaron a propietarios revisar cámaras de vigilancia o de rastreo en sus terrenos, en caso de que puedan aportar información clave para la localización del fugitivo.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades reiteran que el sospechoso no debe ser abordado bajo ninguna circunstancia.

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