Captan en video la caída de un helicóptero de la Marina de México a segundos de despegar

Un helicóptero de la Secretaría de Marina registró un incidente este lunes en Mazatlán, Sinaloa, luego de presentar una falla mecánica durante maniobras de despegue.

De acuerdo con información oficial, la aeronave, modelo MI-17, sufrió una pérdida de potencia en el motor principal al intentar elevarse desde instalaciones de la Cuarta Región Naval, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

El percance ocurrió dentro de la zona naval, donde el helicóptero no logró completar su ascenso, derivando en una maniobra controlada para volver a tierra.

La Marina informó que, pese al incidente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar a la tripulación y evitar mayores riesgos.

Helicóptero de la Marina aterrizó de emergencia tras presentar una falla en el motor durante su despegue en la Cuarta Región Naval, en Mazatlán.

No se reportan lesionados. pic.twitter.com/fDd4QPU7vk — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 4, 2026

Hasta el momento, la dependencia no ha detallado el alcance de los daños en la aeronave, aunque se indicó que el incidente fue resultado de una falla técnica durante el despegue.

“Cabe destacar que gracias a la pericia y entrenamiento de la tripulación de vuelo no hubo pérdidas humanas, ni lesionados que lamentar y los daños materiales sufridos en la aeronave previa evaluación de personal especializado serán reparados y así recuperar la operatividad”, indicó un comunicado de la dependencia.

Otros casos similares

No es el primer accidente de este tipo que involucra a una aeronave de la Armada de México. En abril de 2022, un MI-17 de la Secretaría de Marina sufrió un accidente durante maniobras en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, cuando presentó fallas durante una operación de despegue, lo que derivó en un desplome a baja altura.

En esa ocasión, la aeronave perdió estabilidad en plena maniobra y terminó impactando dentro del área operativa del aeropuerto, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y personal militar.

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