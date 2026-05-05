El Anker 9-in-1 es el cargador que todos necesitamos pero pocos conocen

Si eres de las personas que tiene el escritorio lleno de cables, adaptadores y cargadores por todos lados, hay buenas noticias, el Anker Charging Station 9-in-1 llegó para resolver ese caos de una vez por todas. Este dispositivo compacto concentra todo lo que necesitas para cargar tus gadgets favoritos en un solo punto, y lo hace sin complicarte la vida ni vaciar tu billetera.

Lo mejor de todo es que está disponible directamente en el sitio web oficial de Anker por tan solo $39.99 dólares, con envío gratuito y una garantía sin complicaciones que respalda tu inversión desde el primer día. Si llevas tiempo buscando una solución práctica, económica y poderosa para gestionar la carga de tus dispositivos, este es el momento de prestarle atención.

Un solo hub, nueve posibilidades reales

El nombre no miente: el Anker 9-in-1 tiene exactamente nueve puntos de conexión distribuidos de forma inteligente para que nunca te quedes sin un puerto disponible. El desglose es así: 4 puertos USB-C, 2 puertos USB-A y 3 tomas de corriente AC, todo integrado en un bloque compacto que cabe perfectamente en un escritorio sin ocupar espacio de más.

Lo que hace especial a esta estación de carga no es solo la cantidad de puertos, sino cómo están diseñados. Los dos primeros puertos USB-C (C1 y C2) son los que más potencia entregan, con soporte para carga rápida de hasta 100W cada uno cuando se usan de manera individual. Eso significa que puedes conectar tu laptop y tenerla cargando a máxima velocidad sin depender de un cargador independiente. Los puertos C3 y C4 ofrecen hasta 15W cada uno, más que suficiente para smartphones y tablets que no requieran carga de alta velocidad.provantage+1

Los dos puertos USB-A entregan 5V a 2.4A (12W máximo), ideales para accesorios como audífonos, ratones inalámbricos o cualquier dispositivo de carga estándar. Y las tres tomas AC soportan hasta 1000W de salida total, lo que las hace perfectamente compatibles con laptops más antiguas, lámparas, monitores pequeños o cualquier otro equipo que uses a diario en tu espacio de trabajo.

Especificaciones técnicas del Anker 9-in-1

Antes de comprar cualquier accesorio tecnológico, siempre vale la pena revisar los números. En el caso del Anker 9-in-1, las especificaciones técnicas hablan por sí solas:

Clasificación eléctrica 125V~, 60Hz, 10A

125V~, 60Hz, 10A Salida AC total 1000W

1000W USB-C1 / C2 salida de hasta 100W (5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A)

salida de hasta 100W (5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A) USB-C3 / C4 salida de hasta 15W (5V⎓3A)

salida de hasta 15W (5V⎓3A) USB-A1 / A2 salida de hasta 12W (5V⎓2.4A)

salida de hasta 12W (5V⎓2.4A) Salida USB total 100W

100W Dimensiones 80 × 80 × 103 mm (3.15 × 3.15 × 4.06 in)

80 × 80 × 103 mm (3.15 × 3.15 × 4.06 in) Peso 560 g (19.75 oz)

560 g (19.75 oz) Voltaje de entrada compatible 100–240V~, 50–60Hz

Ese último punto merece especial atención: el rango de voltaje de entrada de 100 a 240V lo hace compatible con prácticamente cualquier sistema eléctrico del mundo. Si viajas con frecuencia o simplemente quieres asegurarte de que el dispositivo funcione en cualquier parte, ese detalle es clave.

El diseño físico también sorprende. Con apenas 80 × 80 mm de base y poco más de 10 cm de altura, este hub es significativamente más compacto de lo que podrías imaginar para un dispositivo con tantos puertos. El acabado en negro matte lo hace discreto y funcional, sin llamar demasiado la atención sobre tu escritorio.

Por qué el Anker 9-in-1 tiene sentido en 2025

El mercado de estaciones de carga está repleto de opciones, pero pocas logran combinar potencia, versatilidad y precio accesible como lo hace el Anker 9-in-1. A $39.99 dólares, estás obteniendo un total de 100W de potencia USB distribuidos en cuatro puertos USB-C, más tres tomas AC con 1000W de capacidad total, todo en un solo dispositivo respaldado por una de las marcas más confiables del sector.provantage+1

Anker también garantiza una experiencia de compra sin fricciones: envío gratuito, garantía sin complicaciones, soporte al cliente de por vida y una política de devolución de 30 días. Son pequeños detalles que marcan la diferencia cuando compras un accesorio que vas a usar todos los días. Además, si te registras como miembro Plus de Anker, puedes obtener un 5% adicional de descuento sobre el precio ya de por sí competitivo.

Para quienes trabajan desde casa, para estudiantes con múltiples gadgets o para cualquier persona que simplemente quiera poner orden en su espacio de trabajo, el Anker 9-in-1 es una de esas compras que, una vez que la haces, te preguntas cómo viviste sin ella tanto tiempo. Puedes conseguirlo ahora mismo en anker.com por $39.99 dólares, con disponibilidad inmediata y entrega estimada de 3 a 7 días hábiles.

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