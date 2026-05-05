Enrique Iglesias protagoniza inesperado beso con una fan

El cantante español Enrique Iglesias protagonizó tremendo show en la Feria Tabasco 2026. La velada, que consistió en una emocionante presentación de sus más grandes éxitos ante el público mexicano, pronto dio de qué hablar en redes sociales gracias al atrevimiento de una fanática.

De acuerdo con un video reposteado por el intérprete de “Bailando” desde su cuenta de X, el polémico momento consistió en un beso robado por parte de una de sus seguidoras. “Esta chica se volvió loca”, escribió junto al fragmento del audiovisual.

El breve clip muestra a la mujer, identificada como Daniela Ríos, subiendo al escenario con la intención inicial de tomarse una fotografía con el famoso. Tras obtener la atención de Enrique Iglesias, la involucrada procede a abrazarlo y girar el rostro para besarlo en la boca de forma inesperada.

Pese a su sorpresa, el artista de 51 años respondió al gesto durante algunos segundos, lo que desató una ola de reacciones divididas por parte de los internautas.

Miles de internautas hicieron valer su descontento hacia la mujer, acusándola de haberse aprovechado de la situación: “Esta mujer está loca. ¿Qué demonios estoy viendo?” y “Esto se salió de control rapidísimo”, son algunas de las opiniones que surgieron en la web.

Por su parte, Daniela Ríos se defendió de las críticas recibidas en redes sociales con un contundente mensaje en el que aseguró que la experiencia valió la pena.

“Por más que digan, por más que juzguen, por más que opinen, la más feliz soy yo, y eso nadie me lo quita”, sentenció desde su cuenta de Instagram.

El cantante Enrique Iglesias se ha caracterizado por mantener fuera del ojo público los detalles de su vida familiar con la extenista Anna Kournikova, con quien recientemente dio la bienvenida a su cuarto hijo, Romeo.

El hermetismo con el que maneja su vida amorosa, mantiene desconocida su fecha de matrimonio con la atleta. Sin embargo, fotografías de la famosa en 2013 con un lujoso anillo en su dedo anular habrían confirmado su compromiso.

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