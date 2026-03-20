Anna Kournikova revela el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias

A poco más de tres meses de dar la bienvenida a su cuarto hijo con el cantante Enrique Iglesias, la extenista de origen ruso Anna Kournikova compartió una fotografía con la que mostró cuánto ha crecido su pequeño y, además, respondió a la interrogante sobre su nombre.

Por medio de su cuenta de Instagram, la deportista retomó la fotografía que Enrique Iglesias colocó en la red hace unos días, protagonizada por sus cuatro hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de 8 años y Mary, de 5, así como su nuevo integrante.

Además de sorprender con esta mirada inédita a sus momentos en familia, Anna Kournikova decidió poner fin a las especulaciones sobre el género y nombre de su bebé, dos detalles que hasta el momento permanecían desconocidos para el público.

“Lucy+Nicolas+Mary+Romeo ❤️❤️❤️❤️”, escribió la famosa de 44 años para acompañar la fotografía que comprobó que el nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova vino a complementar su dinámica.

En respuesta a esta revelación, la sección de comentarios bajo el post se llenó de felicitaciones por parte de los fanáticos que han seguido de cerca la historia de amor de Anna Kournikova y Enrique Iglesias.

“Romeo Iglesias, que bonito nombre”; “¡Qué nombre tan bello para tu bebé! Tienes una familia encantadora. ¡Felicidades a ti y a Enrique!”; “Una fabrica de muñecos”; “2 niños + 2 niñas = perfecta familia” y “Muchas felicidades, dulce Anna. Tus hijos son preciosos”, se lee a través de Instagram.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias anunciaron la llegada de su cuarto hijo a finales de diciembre, en 2025, con una tierna fotografía en redes sociales. En ella se mostró al recién nacido acostado de lado y cubierto con una cobija, luciendo un gorro azul con rosa y acompañado de un muñeco de peluche de un oso perezoso.

“My Sunshine 12.17.2025“, se lee en el texto que escribieron en ese entonces para acompañar la publicación.

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