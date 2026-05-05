Hallan a familia muerta en lujosa vivienda de Houston: investigan posible homicidio-suicidio

Una tragedia sacudió a la comunidad de River Oaks, en Houston, Texas, luego de que una familia —compuesta por padre, madre y dos menores— fuera encontrada sin vida dentro de su residencia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, los agentes acudieron al domicilio la tarde del lunes, poco después de las 5:26 p. m., tras recibir una solicitud de verificación de bienestar. La alerta fue emitida por una niñera y un familiar, quienes manifestaron preocupación al no lograr comunicarse con los integrantes del hogar.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales localizaron los cuerpos de las cuatro personas en el interior, reseñó ABC.

Hipótesis preliminar de homicidio-suicidio

Las autoridades indicaron que, con base en los primeros hallazgos, el caso está siendo tratado como un presunto homicidio-suicidio. No obstante, no se han revelado detalles adicionales sobre la dinámica de los hechos ni la identidad de las víctimas.

Durante una conferencia de prensa, la policía evitó confirmar versiones difundidas por vecinos, entre ellas la posibilidad de que la madre estuviera embarazada.

El hecho ha generado consternación entre residentes del vecindario, conocido por su tranquilidad. Vecinos consultados por medios locales describieron el suceso como inédito en la zona.

Algunos señalaron que nunca habían presenciado un evento de tal magnitud en años de residencia, destacando la seguridad habitual del área.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles antecedentes o factores que puedan haber influido en el hecho.

El caso permanece abierto mientras se realizan peritajes y entrevistas que permitan determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos en esta tragedia familiar.

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