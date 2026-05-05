Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 mayo de 2026

No permitas que los enredos o estímulos cotidianos se conviertan en un dolor de cabeza o en una fuente de preocupación. Conéctate con tu mundo interior e intenta registrar tus verdaderas necesidades. Solo podrás ayudarte y ayudar a otros cuando encuentres un camino de calma.

Horóscopo de amor para Capricornio El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.