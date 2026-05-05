Jacob Elordi cancela su participación como jurado del Festival de Cannes tras una lesión

El actor Jacob Elordi, conocido por su participación en producciones como “Frankenstein” y “Euphoria”, ha quedado fuera del grupo jurado del Festival de Cine de Cannes 2026, programado para llevarse a cabo del 12 al 23 de mayo. ¿El motivo? Una grave lesión en su pierna que le prohibe realizar las actividades propias del rol.

De acuerdo con la revista Variety, la organización estaría en búsqueda de un reemplazo para completar el jurado de la edición 79 del prestigioso festival a causa de una fractura en el pie del histrión.

Reportes de Page Six mencionan que el artista de origen australiano decidió despedirse de su rol como jurado debido a que el evento implica movimiento constante. Y es que, desde su llegada, estaría trasladándose a los estrenos de las producciones contendientes, conferencias de prensa, sesiones fotográficas y fiestas.

Pese al revuelo que causó la noticia, hasta este momento los representantes y equipo de trabajo de Jacob Elordi no han emitido declaraciones sobre el estado de salud del actor.

Conoce al jurado de la 79.ª edición del Festival de Cannes

En medio de las especulaciones sobre la salud de Jacob Elordi, el comité anunció al jurado que otorgará la Palma de Oro a una de las 22 películas que conforman la Selección Oficial del certamen en su edición 2026.

En el anuncio se informó que el jurado será presidido por el director, guionista y productor surcoreano Park Chan-wook, galardonado dentro de este festival gracias a títulos como “Old Boy”, “Thirst” y “Decision to Leave”.

Junto a él, estarán 8 estrellas de la escena audiovisual, incluyendo la actriz Demi Moore, nominada al Oscar por su actuación en “The Substance”. Asimismo, se suma Ruth Negga, la productora e histrionisa cuenta con una nominación al Oscar por su papel en “Loving”, cinta que formó parte de la Selección Oficial del festival en 2016.

Otra estrella que figura en el panel es Isaach De Bankolé, quien obtuvo fama internacional por su trabajo en proyectos como: “Black Mic-Mac”, “Casino Royale”, “Miami Vice”, “Black Panther” y “The Brutalist”. Stellan Skarsgård, con su trayectoria de más de 50 años, aportará una visión cargada de experiencia para elegir a la gran ganadora de la edición 2026.

En la lista de jueces también destaca el talento latino con Diego Céspedes, director y guionista chileno que ganó el premio Un Certain Regard por su ópera prima titulada “La misteriosa mirada del flamenco”.

El expertise de la directora Chloé Zhao se suma al panel. Dentro de su repertorio de proyectos destacan: “Songs My Brother Taught Me”, “Nomadland” y “Hamnet”, por la que estuvo nominada por segunda ocasión en los Oscar a Mejor Director. A su talento se suma, Laura Wandel (“Foreign Bodies”, “Playground”, “Un Certain Regard”), quien regresa a Cannes como parte del jurado de esta edición.

Por último, pero no menos importante se confirmó la participación de Paul Laverty, quien ha escrito dos cintas galardonadas con la Palma de Oro: “The Wind that Shakes the Barley” y “I, Daniel Blake”.

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