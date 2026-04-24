“Wuthering Heights” de Margot Robbie y Jacob Elordi llega a HBO Max

La esperada adaptación cinematográfica de la clásica novela “Wuthering Heights”, dirigida por la cineasta Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se prepara para su desembarco en las plataformas de streaming.

HBO Max anunció oficialmente que el drama romántico, que ya ha dado que hablar tanto por su estilo arriesgado como por su éxito comercial, estará disponible en el servicio a partir del 1 de mayo.

Al día siguiente, el 2 de mayo, la película tendrá su estreno en la señal lineal de HBO. En una medida inclusiva, esa misma fecha se lanzará una versión exclusiva con lenguaje de señas estadounidense (ASL) en HBO Max, según reseñó The Hollywood Reporter.

Un fenómeno de taquilla y crítica

Producida por Warner Bros. y basada en la obra maestra de Emily Brontë publicada en 1847, la película llegó a los cines el pasado 13 de febrero y superó los $240 millones en la taquilla mundial, consolidándose como uno de los estrenos más rentables del género en lo que va del año.

El reparto, además de Robbie y Elordi, cuenta con nombres como Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.

La dirección y el guion corren por cuenta de Fennell, conocida por su trabajo en “Promising Young Woman”, quien también ejerce como productora junto a Margot Robbie y Josey McNamara en el marco de la colaboración entre las productoras LuckyChap y MRC.

En la trama, Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, mientras que Jacob Elordi da vida al atormentado Heathcliff. La historia sigue la relación destructiva y apasionada de la pareja, marcada por la obsesión, los celos y la venganza en la sombría residencia que da título a la novela.

Margot Robbie sigue siendo una de las actrices más consolidadas de Hollywood. Entre sus trabajos recientes se incluye su participación junto a Colin Farrell en la película de Sony de 2025, “A Big Bold Beautiful Journey”. Por su parte, Jacob Elordi protagoniza actualmente la tercera temporada de la exitosa serie de HBO, “Euphoria”, y se prepara para aparecer este año en la gran pantalla con “The Dog Stars”, el nuevo proyecto del reconocido director Ridley Scott.

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