‘Cumbres Borrascosas’ de Margot Robbie y Jacob Elordi se impone en la taquilla mundial

La esperada adaptación de la novela de Emily Brontë se corona como la reina del fin de semana en una reñida competencia que revitaliza la taquilla gracias al feriado del ‘Presidents’ Day’

Todo indica que el mundo cayó rendido a los pies de los nuevos habitantes de ‘Cumbres Borrascosas’. La visión de la escritora y directora Emerald Fennell llegó a los cines este fin de semana y, lejos de pasar desapercibida, desató movimiento en la taquilla global.

Protagonizada por los aclamados Jacob Elordi, conocido por sus papeles en ‘Euphoria’ y Saltburn, y Margot Robbie, reconocida como ‘Barbie’, esta nueva y atractiva versión del clásico literario logró una hazaña notable.

Según datos de Comscore, la película recaudó la impresionante cifra de $76,8 millones a nivel mundial, superando con creces las expectativas iniciales que la situaban entre los 70 y 80 millones.

En Estados Unidos, el filme debutó con $34,8 millones, una cifra ligeramente por debajo de las proyecciones previas al fin de semana (que oscilaban entre 40 y 50 millones), pero que adquiere una nueva dimensión gracias al feriado del ‘Presidents’ Day’.

Este lunes festivo convierte el fin de semana en uno de cuatro días, lo que podría impulsar la cinta protagonizada por Elordi y Robbie a alcanzar y superar los pronósticos más optimistas en territorio norteamericano.

El éxito de la película no solo reside en su elenco estelar o en la perturbadora historia de amor entre Heathcliff y Catherine, también vale mencionar que la atmósfera es potenciada por la banda sonora, a cargo de la superestrella del hyperpop Charli XCX, un detalle que está cautivando tanto a la crítica como al público más joven.

El fin de semana en taquilla

Acompañando a ‘Cumbre Borrascosas’, está ‘GOAT” y ‘Crime 101’. El fin de semana del ‘Presidents’ Day’ supuso un soplo de aire fresco para la cartelera estadounidense.

En segunda posición se estrena ‘GOAT’ , la nueva apuesta de Sony Pictures Animation. Esta comedia animada sobre animales parlantes, que sigue la estela de Zootopia, está protagonizada, producida y basada en la vida de la estrella de la NBA Stephen Curry, quien presta su voz a una jirafa.

‘GOAT’ recaudó $26 millonesa nivel nacional y $41,6 millones a nivel mundial. Dada la tradicional resistencia y larga vida de las películas familiares en taquilla, se perfila como un rival feroz para ‘Cumbres Borrascosas’ de cara a su segunda semana.

El tercer puesto es para ‘Crime 101’, otra adaptación literaria de alto calibre. Basada en la novela corta del maestro de la novela negra Don Winslow, la película reúne a un elenco de lujo encabezado por Mark Ruffalo, Halle Berry y Chris Hemsworth en una trepidante historia de atracos y joyas en Los Ángeles. Su debut se salda con $15 millones en EE. UU. y $27 millones a nivel mundial.

